Si deseas poder volver al trabajo con un nuevo estilo, quizás has pensado que puede que sea buena idea renovar tu armario o tu calzado, pero ¿por qué no probar un perfume que sea distinto al que sueles utilizar? Cambiar además de fragancia cuando se inicia una nueva temporada es algo realmente adecuado. Es como si ese aroma nos introdujera en la nueva rutina y en el caso de que te preguntes qué perfume puede ser el mejor de todos para el mes de septiembre, nada como elegir la colonia más buscada de Mercadona que tienes que probar.

Mercadona tiene la colonia más buscada

Mercadona no deja de sorprender a sus «Jefes» (clientes) con sus novedades en lo que respecta a colonias y perfumes. De hecho ya arrasan con su reciente perfume «mini» por 1,60 euros, pero otro de los más vendidos es el perfume que ahora os presentamos y que seguro querrás ponerte para la vuelta al trabajo.

Se trata del Eau de parfum mujer Verissime Touch for her, un agua de perfume que si bien fue lanzada a finales del año pasado, parecía estar desaparecida hacía tiempo y por fin ahora la tenemos disponible en todos los supermercados de Mercadona.

Un perfume que cuenta con un aroma intenso en el que sobresale su corazón floral combinado con las notas frías de las maderas blancas en la salida y el cremoso musk que también está presente mezclado además con notas acuáticas para moderar la mencionada intensidad y conseguir así una fragancia de inspirada delicadeza. Nada más ponerte este perfume de Mercadona notarás un olor fresco y limpio, mezclado con flores que te aportará como resultado mucha clase y elegancia.

Y si sabes un poco sobre perfumes es posible que te sorprendas cuando te apliques algunas gotas de Verissime Touch for her dado que está siendo comparado con otro perfume al que se parece muchísimo pero cuyo precio es más caro. En concreto, se le compara con el perfume Blanche de Byredo cuyo coste está en torno a los 160 euros.

En el caso del perfume de Mercadona, podemos deciros que tiene un precio de 11 euros para una botella o frasco de 100 ml, de modo que si deseas esa sensación a limpio que deja Verissime Touch for her y tener de hecho la colonia más deseada no dudes en hacerte con ella antes de que se acabe agotando o no la encuentres en tu supermercado Mercadona más cercano.