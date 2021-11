La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha identificado «algunas deficiencias y debilidades» en la comercialización de fondos de inversión que realizan las entidades bancarias cuando informan y asesoran verbalmente al cliente. Se trata de las conclusiones que el organismo ha recopilado tras realizar un segundo ejercicio de mistery shoping, esto es, una actuación de supervisión encubierta de la comercialización que realizan los bancos de productos financieros en oficinas, para lo que se ha simulado ser clientes de las entidades.

Tal y como recoge el supervisor en su boletín del tercer trimestre, la primera actuación se realizó en 2016 y el objetivo de este tipo de ejercicios es comprobar el modo en el que se comercializan en la práctica una serie de productos financieros. En este segundo ejercicio, que se realizó entre septiembre y noviembre de 2020, la CNMV ha centrado su atención en la comercialización de los fondos de inversión.

El regulador indica que, la comprobación se realizó sobre una muestra representativa de entidades que aglutinaban en torno al 68% de las sucursales bancarias. Con este fin, se han realizado visitas a un total de 800 sucursales (en 2016, visitaron 450) de estas entidades, distribuidas en grandes poblaciones españolas.

Visitas con clientes simulados

En estas visitas, los clientes simulados provenientes de la CNMV solicitaban de forma activa asesoramiento para la adquisición de fondos de inversión, que las entidades financieras ofrecieron «casi siempre» dentro del ámbito del asesoramiento o de la gestión de carteras. «Por lo tanto, y a diferencia de la anterior comprobación [de 2016], las recomendaciones implícitas no reconocidas como asesoramiento fueron muy escasas», señala el supervisor.

Asimismo, destaca que se obtuvo un mejor resultado en relación con la oferta de productos, ya que, en un mayor número de casos, se ofrecieron tanto fondos gestionados por el propio grupo como fondos de otras gestoras, al tiempo que no se identificaron situaciones relevantes en las que el empleado de la entidad bancaria condicionara al cliente durante la realización de la prueba de conveniencia o idoneidad. Sin embargo, identifica «algunas deficiencias y debilidades» en las prácticas comerciales al informar verbalmente al cliente sobre ciertos aspectos del servicio de asesoramiento.

Mejores resultados

Entre ellas, destaca que, en determinados casos, al informar sobre todo los fondos recomendados estaban gestionados por el propio grupo bancario o se incluían fondos de otras gestoras, «la información facilitada era contradictoria». En algunos otros casos, no se habría indicado al cliente si se realizaría un seguimiento posterior de las recomendaciones, o tan solo se habría facilitado esta información después de que el cliente preguntase al respecto.

Además, en casi la mitad de los casos, las entidades no habrían informado de forma proactiva, sin necesidad de ser preguntados por el cliente, de la existencia de costes asociados al asesoramiento o al propio instrumento financiero. Asimismo, en alguna ocasión se informó «de forma explícita» de la inexistencia de costes, «hecho que no era correcto», señala la CNMV.

Por otro lado, el supervisor afirma que en muy pocas ocasiones se especificó si el asesoramiento era independiente o no independiente, y en muchos de los casos en los que sí se hizo, «las explicaciones no eran correctas». Por último, algunas entidades no facilitaron documentación de soporte explicativa en relación con el servicio de asesoramiento en esta primera fase, lo que, aunque no es obligatorio, se considera una buena práctica.

«Después de observar las debilidades mencionadas en las prácticas comerciales al informar verbalmente del servicio de asesoramiento, las entidades afectadas fueron requeridas para que ajustaran sus procedimientos con el fin de corregir estas deficiencias y adoptaran las medidas oportunas para reforzar la formación de su red de ventas», concluye la CNMV.