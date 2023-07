Club de Exportadores e Inversores pide la derogación de la Ley de Deuda Externa de 2006

La Junta Directiva del Club de Exportadores e Inversores ha aprobado un documento elaborado por los 14 expertos de su Comité de Reflexión sobre Internacionalización. La exportación de bienes y servicios es el principal motor de la economía española, representando el 41 % del PIB y manteniendo 4,6 millones de empleos.

Tras realizar un detallado análisis de las fortalezas y debilidades de la exportación española, el documento expone un amplio catálogo de medidas de promoción, fiscales y financieras para incrementar en lo posible el intercambio comercial de España, que, si bien se encuentra en cifras históricas, ha perdido cuota de mercado internacional en los últimos cinco años.

En el ámbito financiero, el Club reconoce que “España tiene instrumentos similares a los de nuestros competidores, pero no se utilizan con la agilidad y los importes necesarios”. Pero deberíamos usar el concepto “made by Spain” en lugar del “made in Spain”

Por este motivo, la organización que representa los intereses de los exportadores españoles solicita medidas como:

-El aumento de los techos de cobertura de riesgo por cuenta del Estado, para países donde hay demanda y otros países competidores tienen cobertura.

-Una mayor autonomía de CESCE en toma de decisiones de riesgos por cuenta del Estado, así como dotarlo de mayores recursos humanos y mayor autonomía para (a) apoyar a importadores extranjeros a estructurar financieramente operaciones cuyos suministradores sean empresas españolas, (b) contratación de personal y (c) abrir oficinas en países importadores.

– Potenciar el uso de crédito comprador mediante la difusión entre las empresas de las ventajas de este instrumento, así como incentivando que la banca comercial lo ofrezca a sus clientes.

– Aumentar significativamente la dotación presupuestaria del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio y aumentar la agilidad de su gestión permitiendo que más operaciones se aprueben por los servicios técnicos en lugar de por Consejo de Ministros.

– Agilizar sustancialmente la aprobación de estudios de viabilidad de proyectos en países de renta media y baja que realicen empresas españolas y crear un fondo permanente para este tipo de actividades.

En el ámbito regulatorio, el Club de Exportadores sugiere, entre otras propuestas, promover una reforma para limitar la competencia desleal de países no firmantes del Consenso OCDE y derogar la Ley de Deuda Externa de 2006, que penaliza la asunción de riesgos en economías emergentes.