Clave 24: potencia tu marca personal

TU IDIOSINCRASIA DECIDIRÁ TU FUTURO EMPRESARIAL

Potenciar tu marca personal es clave para tu éxito profesional. Y es que, en un mundo tan competitivo como el nuestro, puede servirte para reforzar tu valor personal y destacar frente a todos tus competidores. La exposición que hagas de ti mismo te permitirá desarrollar en mayor o menor medida tu proyecto pues, como siempre digo, las empresas comparten los valores de las personas que las componen.

Pero, ¿qué implica potenciar tu marca personal? Significa mostrarle al mundo las señas de identidad que te representan y que, por ende, acabarán integrándose en aquellas empresas que lideres. Por ello, es de suma importancia fortalecer tus virtudes y permitir que trasciendan a la actividad empresarial en la que te desenvuelvas.

Una de las mejores estrategias comerciales que existen para conseguir vender productos o servicios es la de generar confianza en tu cliente. Para ello, resulta clave dar a conocer tu idiosincrasia, tu entorno y todo lo que te representa, de modo que tus potenciales clientes puedan conocerte, identificarte y tener claros los valores de la persona con la que están tratando.

La única manera de despuntar entre tu competencia es posicionarte mejor respecto a ella, definiéndote como un profesional de confianza y referencia. Ya sabes que, para logarlo, es esencial que perfiles previamente tu estrategia y estructures las herramientas que están a tu alcance, con el fin de poner en valor todo aquello que quieres que te represente cuando alguien hable de ti.

Además de mostrar tu mejor cara, es de suma importancia tener claras las famosas 6 W, una metodología de análisis empresarial que consiste en contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde (WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW). Y, cómo no, definir muy bien tu target pues de él dependerá la estrategia comercial por la que deberás optar.

Y tú, ¿trabajas por mostrar la mejor versión de ti?

