China ha acusado este lunes, 15 de septiembre, a la compañía Nvidia de vulnerar las reglas antimonopolio del país en el marco de una investigación preliminar dirigida por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés).

En concreto, el Gobierno de China ha informado de que continuará con sus pesquisas sobre la tecnológica estadounidense a cuenta de los chips que produce y que se emplean en todo el mundo para entrenar a la inteligencia artificial (IA).

Nvidia paga la guerra comercial entre China y EEUU

Hay que destacar que este conflicto entre China y Nvidia se encuentra en el marco de la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. En concreto, estas informaciones podrían ser consecuencia de que la Casa Blanca prohibió en abril las entregas a Pekín del chip H20. Sin embargo, estas se reanudaron en el verano después de que Nvidia aceptase ceder al Gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por venta de chips al gigante asiático.

por otro lado, el regulador chino también ha asegurado que Nvidia podría haber incumplido los compromisos realizados en 2020 durante la adquisición del diseñador de chip israelí Mellanox Technologies.

En el caso de que el Gobierno chino encuentre pruebas de que Nvidia ha infringido la legislación antimonopolio, esta podría ser multada con entre el 1% y el 10% de la facturación anual que obtuvo el año pasado.

Nvidia y AMD pagarán a EEUU el 15% de sus ingresos

Hay que recordar que en agosto las compañías tecnológicas estadounidenses Nvidia y AMD alcanzaron un pacto para ceder al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos con la venta de microchips de tecnologías avanzadas como la IA en China.

Esta situación es resultado del acuerdo al que se ha llegado con la Administración Trump para obtener licencias de exportación para los semiconductores.

Según indicaron fuentes familiarizadas con la situación al periódico Financial Times, los dos fabricantes tecnológicos aceptaron el acuerdo como condición para obtener las licencias de exportación para el mercado chino.