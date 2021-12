La CEOE ha negociado in extremis este miércoles un acuerdo de mínimos con el Gobierno sobre la reforma laboral que será objeto de votación por la Junta Directiva de la patronal este jueves, que ha sido convocada a primera hora de la mañana. Las negociaciones con el Ejecutivo y los sindicatos han sido maratonianas esta semana y continuaban a última hora de la noche del miércoles.

Fuentes de la negociación han asegurado a este diario que el acuerdo estaba cerca, aunque había que ser «prudentes» porque no estaba cerrado y todo podía saltar por los aires porque la negociación seguía. Otras fuentes en cambio eran más pesimistas y explicaban que «o el Gobierno cambia en el tema de la subcontratación o no habrá acuerdo».

Las limitaciones que quiere imponer el Ejecutivo a las empresas a la hora de la subcontratación es clave y ha sido señalado por varias fuentes distintas como el escollo principal. «No se trata de que haya flecos por cerrar a esta hora. Es que puede haber acuerdo o no, las dos cosas. Hay de plazo para negociar toda la madrugada. Y si no se llega a un punto satisfactorio pues en la reunión de la Junta Directiva se vota que no y ya está. Ya lo hicimos con las pensiones», explica una de las fuentes.

Tanto la patronal como los sindicatos han convocado a sus cúpulas este jueves en previsión de que se cerrara un texto mínimo en la negociación de este miércoles, aunque fuentes sindicales se mostraban pesimistas a última hora de la noche. «A esta hora no hay acuerdo. Ya veremos», decían a última hora de la noche desde una central sindical.

El Gobierno se ha autoimpuesto ante Bruselas el plazo del 31 de diciembre para alcanzar un pacto con los agentes sociales sobre la contra reforma laboral. Esa es la razón de que las negociaciones estén siendo maratonianas y de doble sesión durante esta semana. Y de que este miércoles siguiese el encuentro a altas horas de la noche. El Ejecutivo quiere que patronal y sindicatos firmen el acuerdo, lo ratifiquen sus respectivos órganos de gobierno, y aprobarlo en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre.

Convenios autonómicos

Pero el texto se revisa coma a coma y punto a punto por todas las partes. La subcontratación es un tema mayor, pero hay otros en conflicto todavía como los convenios autonómicos. Tras las reformas de 2010 -José Luis Rodríguez Zapatero- y 2012 -Mariano Rajoy- el convenio estatal prevalece sobre el autonómico, algo que quiere cambiar ahora este Gobierno con el apoyo de los sindicatos.

Para la patronal es un tema clave, puesto que le restaría poder negociador en los convenios. Además, la CEOE quiere que este tema quede zanjado en la mesa de diálogo social y que no pueda ser modificado posteriormente durante la tramitación parlamentaria de la ley por los socios de Pedro Sánchez, ERC y Bildu.