Pedro Sánchez y los aliados que le sostienen en Moncloa quieren que esta semana se inicie el trámite parlamentario para llevar a término el impuestazo de 3.000 millones de euros a la banca en dos años, pero todo son dudas respecto a su aplicación. Una de ellas pasa por si el gravamen afectará a las entidades extranjeras y en la CEOE están convencidos de que no será así. Es más, creen que la banca internacional presente en España será la gran beneficiada. Por su parte, Feijóo eliminará el impuesto cuando llegue al Gobierno.

La proposición de Ley señala que la medida va dirigida a “las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito cuya suma de ingresos por intereses y comisiones correspondientes al año 2019 sea igual o superior a los 800 millones de euros”. Estas entidades “deberán satisfacer durante los años 2023 y 2024 el gravamen temporal regulado en la presente disposición”, recoge un texto que no señala específicamente si también va dirigido a sucursales o filiales de entidades extranjeras.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la patronal empresarial asegura que el régimen jurídico del impuesto “vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario” al “desconocer la prohibición de discriminación entre residentes y no residentes y no respetar las libertades fundamentales de la Unión Europea (libertad de establecimiento, libertad de prestación de servicios y libertad de movimiento de capitales)”.

La visión de la CEOE está recogida en un informe elaborado por el IEE cuyos autores afirman que se está “beneficiando a las filiales de la banca extranjera, que no pagarán al no tener el impuesto de sociedades en España”. Los expertos afirman que se trata de una “subvención implícita” para estos bancos y que no es otra cosa que “ayudas del Estado en favor de los no residentes discriminando a la banca española”.

Las conclusiones del IEE y la CEOE coinciden con las expresadas por el sector. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, fue uno de los más claros: “Distorsiona la competencia porque tenemos un gravamen que no tienen entidades menores y grandes bancos extranjeros que no van a estar sujetos a los mismos. Los famosos fondos buitre también están fuera de esta tasa y no van a tener este gravamen. No ayuda a una competencia sana”. La entidad catalana ya ha calculado un impacto de entre 400 y 450 millones de euros en sus cuentas.

OKDIARIO informó de que entidades como la francesa Société Générale, la alemana Deustche Bank, la suiza Credit Suisse o la estadounidense Goldman Sachs podrían verse afectadas con el nuevo impuestazo del 4,8% a la cifra de comisiones netas e intereses que logran los bancos por su desarrollo empresarial.

“Lo estamos mirando, no lo tenemos claro todavía”, señalaba a este periódico el primer ejecutivo de la filial española de unos de los mayores bancos extranjeros. “Es una mala idea, una medida aprobada con nocturnidad y alevosía. El nuevo impuesto es malo para España, daña al sistema financiero del país y resta crédito”, remachaba.

Otras fuentes consultadas señalan que no creen que afecte a la banca no minorista al tratarse de un impuesto de comisiones bancarias, pero que la banca extranjera está analizando la cuestión “aunque no saben si también lo tienen claro en PSOE y Unidas Podemos”, sentencian.