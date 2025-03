Ocurrió la noche del pasado 12 de febrero. Al día siguiente, Pedro Sánchez se había puesto una visita a unas viviendas de alquiler social en Barcelona y, cosa rara en él, hizo noche en la Ciudad Condal en vez de viajar el mismo día. Se saltó su costumbre porque tenía un compromiso importantísimo: cenar en secreto con Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de su holding empresarial, Criteria.

Como ha venido informando OKDIARIO en exclusiva, Sánchez y Fainé tienen un pacto desde el año pasado por el que buscaron una «solución global» a los problemas de ambos: el Gobierno no ponía pegas a la entrada de Taqa en Naturgy -que finalmente se frustró- y, a cambio, Criteria incrementaba su posición en Telefónica hasta el 10% para hacer un frente común con la SEPI y evitar que la saudí STC se hiciera con el control.

Esto último ha ido más allá con la destitución de Pallete el mes pasado para poner en la presidencia de Telefónica a un afín a Moncloa, Marc Murtra, pero cuyo origen catalán es bien recibido en la sede de la Diagonal. Sánchez también trató de meter en el pack que Criteria participara en la operación de Talgo, pero Fainé consiguió que pasara de él ese cáliz.

Reconstruir los lazos

Ahora bien, la relación entre los que probablemente son los dos hombres más poderosos de España se torció por culpa de Muface, cuando Adeslas (propiedad de La Caixa y de Mutua Madrileña) se negó a ir al concurso con las condiciones propuestas por el Gobierno y quedó desierto. Y después se sumó el bombazo de la vuelta a Cataluña de la sede del Sabadell, y las presiones del Ejecutivo a La Caixa para que haga lo mismo y cimentar a Salvador Illa.

Por tanto, había mucha tela que cortar entre los dos, de ahí que decidieran verse las caras en la citada cena en Barcelona. Además, según fuentes al tanto de la situación, Fainé le informó protocolariamente de los cambios en el consejo de CaixaBank con la salida de todos los miembros procedentes de Bankia y del nombramiento de Javier Godó como vicepresidente del patronato de la fundación.

Lo de Muface ya estaba encarrilado, como también adelantó este periódico en diciembre, con una subida de las primas de en torno al 10% que sí satisfacía a Adeslas, aunque el concurse se mantenía en dos años mientras que la aseguradora pretendía que fuera de un solo ejercicio. Pero bueno, Fainé no iba a ponerse tan exquisito y a hacerle ese feo a Sánchez con toda la tela que queda por cortar entre ambos.

Naturgy y Telefónica

Porque de nuevo se plantea la OPA sobre Naturgy con Taqa, aunque esta vez tendría que ser a un precio más bajo para que entre la emiratí. De momento, Francisco Reynés ha lanzado una auto-OPA sobre el 10% para ganar tiempo con los fondos presentes en su capital, y ha subido el dividendo para contentar a Criteria. Y ha dado un asiento más en el consejo a cada uno. Pero en algún momento hay que solucionar definitivamente el problema con la salida de CVC y BlackRock de la gasista, y Moncloa tiene que dar su nihil obstat.

El verdadero quebradero de cabeza viene en Telefónica, donde Murtra está diseñando una nueva estrategia y tiene que acometer cambios de calado en el consejo. De momento, STC ha entrado con un consejero, pero exigió dos a cambio de apoyar la salida de Pallete. Y si STC tiene dos, la SEPI y Criteria también tendrán dos, puesto que los tres accionistas cuentan con el 10% del capital.

Si Murtra quiere mantener el sillón del BBVA (aunque en puridad no tiene derecho a él ya que tiene menos del 5%), no le quedará más remedio que reducir el número de independientes o ampliar el tamaño del consejo como ha hecho Naturgy, donde ha pasado de 12 a 16 miembros. La CNMV no ve con buenos ojos ninguna de las dos cosas, pero las grandes empresas pasan bastante del supervisor.

Contra la OPA BBVA-Sabadell

Las fuentes consultadas aseguran que también se habló de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, como no podía ser de otra forma en el contexto actual. Según dichas fuentes, Fainé está presionando bastante para que el Gobierno mantenga su postura opuesta a la operación pese a los cantos de sirena de Carlos Torres.

«Fainé no quiere un competidor que le supere en tamaño en España y que le saque una distancia sideral en Cataluña», según una de ellas. BBVA ya es líder en Cataluña gracias a las compras de CatalunyaCaixa y Unnim en la crisis financiera, y con el Sabadell ampliaría mucho esa ventaja.

Además de vetar la fusión posterior de los dos bancos, el Gobierno tiene mucha influencia sobre la decisión de la CNMC sobre la OPA como también les hemos contado aquí, y cuenta con capacidad para endurecer las condiciones que ponga la autoridad de competencia, lo que se conoce como «fase 3». Si lo hace, enterraría definitivamente la operación, que es lo que le gustaría a Fainé.

Vuelta a Cataluña

A cambio, Sánchez insiste en la vuelta de la sede de todo el grupo La Caixa a Barcelona. Fainé terminará haciéndolo, pero quiere controlar los tiempos y no verse presionado por los políticos. Seguramente empezará por la Fundación, que se trasladó a Palma de Mallorca con la declaración unilateral de independencia en 2017, y acabará por CaixaBank, que se marchó a Valencia.

Es decir, esta cena secreta entre Sánchez y Fainé sirvió para pergeñar el futuro de las grandes operaciones empresariales que tenemos encima de la mesa en España. Los acuerdos que se alcanzaran los veremos próximamente.