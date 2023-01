El secretario general de CCOO, Unai Sordo, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por lanzar “el concepto” del pacto de rentas cuando “no ha sido capaz de liderar” en esta materia y consideró que será “imposible” sacarlo adelante. El sindicalista de CCOO se quejó de que Sánchez “se ha dedicado a lanzar medidas de carácter unilateral», si bien «en general valoramos de manera positiva”.

El sindicato va a proponer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la negociación del pacto salarial que se ligue una parte de la cláusula de revisión salarial a la situación de las empresas y los sectores. En una rueda de prensa, Sordo junto a la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, repasaron los temas de carácter laboral que están abiertos en el arranque del nuevo año, entre ellos, la situación de la negociación colectiva con la patronal.

Sordo avanzó, respecto a la cláusula de revisión salarial que piden los sindicatos para garantizar el poder de compra de los trabajadores, que una parte de la misma se ligue a la evolución de los precios y otra parte se determine por un índice que tome en cuenta “la marcha real de las empresas y sectores”. “Esto es lo que dice habitualmente CEOE que hay que hacer”, destacó Sordo, quien consideró que con esta iniciativa se puede “posibilitar un acuerdo”.

La renovación del Acuerdo para Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre sindicatos y patronal lleva tiempo estancado por el desacuerdo entre ambas partes a cuenta de la cláusula de revisión salarial con la inflación que exigen CCOO y UGT y a la que CEOE es reticente argumentando la situación económica difícil de pymes y autónomos y las diferencias entre empresas y sectores.

Por ello, Sordo puso encima de la mesa que se elabore un índice, “un dato incontrovertido”, que refleje la situación de las empresas, a partir de los datos de la Agencia Tributaria, y se use para determinar una parte de la cláusula de revisión salarial. Dijo que van a pedir la colaboración del Gobierno para realizarlo. A su juicio, sería “sencillo” hacerlo, apuntó que las administraciones públicas utilizan datos en esa línea de la Agencia Tributaria y “es una cuestión de voluntad”. “Van a dar una información muy fidedigna de la marcha de los sectores y yo preveo resistencias, pero creo que es muy factible hacerlo”, afirmó.

Respecto a las cifras de subida salarial que propone la parte sindical para el pacto bipartito, Sordo afirmó que no aceptarían menos de un 4% para 2022, y “en torno” al 2,5% y el 3,5% para 2023 y 2024. Destacó que en en este año se abrirán más de 1.000 mesas de negociación colectiva y que, aunque no hay fecha para una reunión oficial de ambas partes sobre el AENC, sí hay conversaciones y, “al menos negociación va a haber”, según anticipó el responsable de CCOO.

Sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Sordo consideró que una decisión al respecto no debe demorarse mucho en el tiempo e insistió en su posición de que se eleve entre 1.082 y 1.100 euros al mes y no por debajo ante el aumento de los beneficios empresariales. De hecho, CCOO presentó hoy un informe en el que destaca que las empresas están elevando sus márgenes empresariales sobre ventas por la vía de aumentar los precios por encima del precio de la energía y se encuentran en niveles “históricamente altos” de 2014. Sordo quiso avisar de que no aceptará “ligar la evolución del SMI al AENC” ante las “tentaciones” que “puede haber” al respecto.