Caso Gedesco: Stator pasará a manos de Antonio Aynat

El pasado 20 de junio, la Corte de Arbitraje de Madrid dictó un laudo Arbitral, que además de imponerles costas cercanas a los 500.000 euros a Burch y Bernia, fue muy contundente con la parte fundamental que se dilucidaba: si Gedesco había sido perjudicada por la gestión de Antonio Aynat y sus socios, y si las opciones de compra que Aynat tenía seguían estando vigentes. Y concluye que no sólo no se perjudicó a Gedesco, sino que se le benefició en cuantía millonarias y que las opciones de compra a favor de Aynat y sus socios, siguen vigentes y son ejecutables.

Pues por mucho que se afanen Buch y Bernia en contradecir el laudo, el juez en su página 78, apartado 1.4 dice textualmente que Buch y Bernia, “además de no haber probado que Gedesco y JZ Gedhold desconocieran la actividad de Stator y la relación de dependencia de Stator respecto de Gedesco, tampoco han aportado pruebas de que Gedesco y JZ Gedhold hayan sufrido un daño sino al contrario”: Gedesco ganó 37,5 millones de euros (página 75).

Además, el juez enla página 72 del laudo dice que “a juicio del árbitro único, ni Buch ni Bernia han acreditado que la finalidad última de los contratos de opción de compra que poseen Aynat y sus socios era defraudar los derechos de Gedesco y de su socio mayoritario, JZ Gedhold. Además, existen pruebas que acreditan que Gedesco y JZ Gedhold conocían la actividad de Stator, que era dependiente de Gedesco, esto no era ajeno a JZ Gedhold, y que, en consecuencia, Gedesco debía conocer los contratos de opción de compra a nombre de Aynat.

En la página 71 del laudo, el juez echa en cara a Buch y Bernia que “esta demanda tampoco prueba sus alegaciones por cuanto proviene de una parte interesada, JZI, que negoció y firmó con ellos los acuerdos transaccionales referidos”.

En las páginas 78 y siguientes, el árbitro del laudo resalta que tanto Bernia como Buch reconocen en sendos correos electrónicos dirigidos al jefe de departamento de riesgos de Gedesco y a los abogados de Buch, en los que reconocían que Stator había aportado un beneficio de 38 millones de euros a Gedesco.

Y por último, en la página 111 del laudo, el árbitro único recuerda a Buch y Bernia que su empresa demandante desistió, en fase de conclusiones, de una de las pretensiones formuladas en su demanda, a saber, aquella que solicitaba que se declarará la nulidad del contrato de cesión a Gedesco de los contratos de opción de compra de Stator en manos de Aynat y sus socios.

Por lo tanto, en estos momentos volvemos a la situación inicial, y el arbitro dicta que Stator está en manos de Buch y Bernia, que ambos han incumplido los contratos de opción de compra firmados, que Aynat podrá ejecutar las opciones de compra sobre Stator y condena a Buch y Bernia a unas costas cercanas a los 500.000 euros.

El Laudo en cuestión resuelve dos arbitrajes solicitados uno por Buch y Bernia contra Aynat y sus socios y otro, acumulado, presentado por Aynat y sus socios contra Buch y Bernia.

El Laudo desestima el 90% de las pretensiones de Buch y Bernia y da como probado que habían llegado a un acuerdo con JZI para perjudicar a Aynat y el resto de los socios.

El Laudo sigue golpeando a Buch y Bernia, diciendo que no sólo no han probado que las opciones de compra de Stator (que es sobre lo que trataba el arbitraje), fueran falsas o perjudiciales para Gedesco o JZI, sino que de las pruebas que ellos mismos aportan y de sus declaraciones, queda probado que no fue así sino todo lo contrario, que se habría producido un enorme beneficio a Gedesco y JZI.

Decían también que Stator se había creado a espaldas y sin conocimiento de JZI, por Aynat y sus socios y que Buch y Bernia no sabían nada de esta circunstancia. El árbitro da por probado que eso no podía ser así, porque, entre otras cosas, Bernia simultaneaba su trabajo para Stator con el de Director Financiero de Gedesco, cuando JZI y sus representantes en Europa y España dirigían y estaban en el Consejo de Administración de Gedesco. De hecho, Bernia cobraba su sueldo el 60% de Stator y el 40% de Gedesco Finance.

Con respecto a Máximo Buch, dice el árbitro que tiene por probado que en 2019 sabía de las opciones de compra, que el propio Buch calificaba a Stator como una “filial de Gedesco” y que todo el personal de Gedesco y por ende JZI, pues entonces no existía aun ninguna controversia entre ellos y tenían cuatro Consejeros en el Consejo de Gedesco, conocían de la existencia y actividades de Stator.

