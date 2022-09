El campo tiembla ante el plan de limitar el precio de algunos alimentos básicos que propone la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El sector de la agricultura y ganadería denuncia que lleva meses agonizando por los altos costes de producción. Además, la situación se ha complicado aún más con la grave sequía que atraviesa España. Por ello, advierten: «Sólo aguantaremos si suben los precios porque ya no podemos asumir más sobrecostes», explican a OKDIARIO fuentes de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Díaz ha adelantado que tiene previsto reunirse, junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las asociaciones de consumidores y la gran distribución, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para fijar una cesta de la compra «básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia». Sin embargo, diversas asociaciones de la distribución confirman a este medio que aún no han sido convocados.

La intención de la vicepresidenta segunda es fijar el precio máximo de entre 20 y 30 alimentos básicos. «No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia», ha explicado Díaz. No obstante, parece que este “acuerdo” ya arranca con la negativa de parte del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable».

Aumento de costes

Según estimaciones de COAG, los costes se han incrementado un 30% en el sector de la agricultura por el encarecimiento de los abonos, fertilizantes, combustibles, etc. Mientras que en el sector de la ganadería se han disparado un 50% por la subida del pienso y la energía, entre otros. “A esta agónica situación se ha sumado la sequía, que ha provocado que muchos agricultores tengan que abandonar su explotación por falta de agua y que muchos ganaderos no puedan dar de beber a sus animales”, insisten las citadas fuentes.

“Producir es más caro para nosotros así que tenemos que intentar recuperar los costes por la vía de la venta de nuestras producciones. Obviamente, no se puede repercutir toda nuestra subida de costes al consumidor final; sino que tendrá que asumir un poco cada eslabón de la cadena agroalimentaria, ajustando un poco los márgenes”, comentan desde COAG.

En cualquier caso, la organización considera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene que escuchar al sector y buscar una solución rápida. De lo contrario “habrá gente que no va a poder salir adelante, por ello, hay que intentar protegerlos con ayudas directas, créditos u otra manera.”

Supermercados

Por su parte, el sector de supermercados y distribución asegura que esta clase de mensajes crea inseguridad en en las empresas, porque la ministra habla de limitar el precio de algunos alimentos, pero no específica cómo lo va a hacer. Además, matizan que el sector también lleva meses aguantando subidas de precios.

En este sentido, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), asegura desde mayo han pedido al Gobierno una serie de cambios para no ahogar a las empresas del sector, que también se está viendo muy dañado por los altos precios de la energía y los combustibles.

Entre las medidas, la organización pide al Gobierno la rebaja del IVA. “Ahora mismo el Estado está ingresando más por este impuesto, simplemente porque los precios son más altos. Entonces, sin comprometer la recaudación, pensamos que hay que reducir el IVA de algunos productos del 21 al 10% y de los que estén al 10% habría que bajarlos al 4%”, pide Ignacio García, presidente de Asedas.