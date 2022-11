Los camioneros se preparan para bloquear Mercamadrid tras las acusaciones de poco seguimiento

Después del primer día de paro indefinido, los transportistas de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte se preparan para recrudecer sus actuaciones tras las acusaciones de poco seguimiento y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta tal punto que ya se organizan para bloquear los accesos a Mercamadrid en señal de protesta, lo que podría provocar falta de productos y desabastecimiento, hasta repetirse las imágenes vividas en el mes de marzo. No obstante, esta vez los camioneros lo tienen más complicado, ya que el Ministerio de Interior ha intensificado los controles policiales con un dispositivo específico tras la petición del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -que ha avanzado este diario-.

«Si el Ministerio de Transportes, cartera de Raquel Sánchez, no nos toma en serio y nos convoca antes de este jueves a una nueva reunión, con una propuesta realista encima de la mesa, tendremos que recrudecer nuestras actuaciones durante el paro indefinido, similares a las que llevamos a cabo en el mes de marzo. Por ejemplo, nos estamos preparando para bloquear los accesos a Mercamadrid y otros centros logísticos», explican fuentes cercanas a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte en conversaciones con este diario.

Una acción que preparan para antes de este jueves, pero que se podría ver frustrada por la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que desde este lunes blindan puntos estratégicos, como centros logísticos, fábricas o puertos, con el objetivo de evitar un nuevo caos con imágenes similares a las que se produjeron en el mes de marzo. Aunque la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte confiesa a OKDIARIO que no será la única que llevarán a cabo en los próximos días.

No obstante, aseguran que «desde la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte no es nuestra intención perjudicar a ningún sector en concreto y menos a los ciudadanos, pero desde el Ministerio de Raquel Sánchez y el Ejecutivo, por segunda vez, no nos están tomando en serio y estamos dispuestos a todo con tal de salvar nuestras pequeñas empresas, asfixiadas por el incumplimiento de las nuevas medidas que se han puesto en marcha para evitar que los transportistas trabajemos a pérdidas y por el aumento de los costes derivados de la subida de los carburantes y el encarecimiento de las materias primas». «Estamos dispuestos a todo», insisten.

Amenazan con el desabastecimiento

Cabe recordar que, en el mes de marzo, el paro de los transportistas provocó importantes roturas en la cadena de suministro con desabastecimiento en los supermercados, tiendas de ropa, fábricas de coches y explotaciones agrícolas entre otros, lo que se tradujo en un impacto en la actividad de las empresas y la inflación. Un escenario con el que amenazan y que se produce a tan sólo unos días del inicio del Black Friday y la campaña de Navidad.

«Está claro que en los próximos días habrá desabastecimiento y los pedidos a las tiendas llegarán con más retraso de lo habitual, aunque nuestra intención es que las negociaciones con el Gobierno no se enconen y que se pueda encontrar una solución lo antes posible y no en 20 días como sucedió en marzo», señalan.