¿Quién aguanta a Nadia Calviño? El goteo de salidas de profesionales del equipo de la Ministra de Economía y Vicepresidenta Primera del Gobierno ha sido incesante en los dos últimos años.

La última se conoció ayer jueves. El actual Director General del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, abandonará próximamente el puesto para fichar por el Fondo Monetario Internacional.

«Se trata de un movimiento habitual dentro de la rotación anual de españoles en las instituciones financieras internacionales», apuntaron a este diario desde el Ministerio de Economía. «El perfil de Pablo De Ramón-Laca es muy bueno, su experiencia elevará la aportación española al FMI», indicaron.

«La lista de las salidas en el equipo de Calviño es interminable», comentan fuentes cercanas al Ministerio de Economía consultadas por este diario. «Son personas nombradas por la misma Ministra, pero no aguantan mucho en el cargo», dicen. «El ambiente no es el mejor, la gente no se queda», añaden.

Desde el Ministerio de Economía, ante las consultas de este periódico, no se precisó ayer el número total de salidas de profesionales registradas en los dos últimos años.

El pasado mes de agosto se anunció la renuncia al cargo de Carlos San Basilio, anterior Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, quien ha fichado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, siendo sustituido por Carlos Cuerpo.

En abril del pasado año abandonó a Calviño la directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios Audiovisuales, Maite Arcos, quien pasó a formar parte del Consejo de Administración de Enagas.

Arcos fue designada en mayo de 2021 consejera independiente de Enagas, percibiendo el pasado año una retribución de 85.000 euros, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores consultados por este diario.

Las fuentes consultadas advierten que en las próximas fechas se conocerán más salidas.

«Durante estos meses, de marzo y abril, se suelen conceder plazas en oficinas comerciales», indican. «El número de asesores que ha salido de Economía, no altos cargos, menos conocidos, es aun mayor», añaden.

Tras tres años en el puesto, Carmen Balsa dejó de ser Jefa de Gabinete de Calviño, a principios del pasado año, al obtener plaza para dirigir la oficina comercial en Milán. Por las mismas fechas se conoció la salida de David Cierco, director general de Red.es, a petición propia.

El pasado mes de mayo fue la Secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, quien abandonó el barco pilotado por Nadia Calviño. De la Cueva ha sido una de las personas que más tiempo ha aguantado en el Ministerio de Economía.

Fue Jefa de Gabinete de los Secretarios de Estado de Economía David Vegara y José Manuel Campa, entre 2008 y 2009; trabajó con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y se incorporó como Secretaria de Estado de Economía en 2018. Pero dejó el Ministerio tras tres años intensos de trabajo con Calviño; en la actualidad preside Patrimonio Nacional.

En julio del pasado año dejó el puesto de asesor de Transformación Digital Miguel Escassi, uno de los gurús en digitalización de Calviño, quien fichó por Google.

Cordial e intensa

Tampoco el equipo de comunicación de Calviño se ha mantenido constante. En marzo de 2020 Emilio Garrido, quien había trabajado en Mediaset, renunció al puesto de director de comunicación de la Ministra de Economía, junto con otros dos profesionales.

Fue sustituido por Juan Emilio Maíllo, hasta entonces dircom de Telefónica. Maíllo comunicó su deseo de dejar el puesto, por razones personales, en mayo de 2021.

Un mes después Laura Blanco, subdirectora de la Unidad de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, sustituyó a Maíllo. Pero Blanco solo aguantó tres meses. En la actualidad la dirección de comunicación de Economía está ocupada por Raquel Martin-Maestro Arranz.

«No es una cuestión de malas formas, malos modos», comentan fuentes cercanas al Ministerio de Calviño. «Es una cuestión de desgaste», indican. «Es trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo, así no se puede», dicen.

«La Ministra llega de un viaje a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana del día siguiente se va a Bruselas y cuando regresa, por la tarde, a las 20 horas, se va al teatro, le gusta mucho y le satisface que la vean apoyando la Cultura», explican. «Tiene una capacidad de trabajo que no es normal, es una mujer cordial, pero muy intensa», resumen.

Las mismas fuentes subrayan que el Ministerio de Economía en la actualidad «son dos Ministerios en uno, porque también acoge la pata de Transformación Digital». Y destacan que Economía y Digital son los dos ámbitos que en los dos últimos años, con la crisis sanitaria y la gestión de los fondos europeos, más carga de trabajo ha asumido. Poco para Nadia Calviño.