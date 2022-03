El mundo de feliz de Nadia Calviño no deja de dar sorpresas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital -experta no sólo negar lo evidente sino en disfrazarlo con mentiras- afirmó que «no le constaba que el Gobierno hubiera llamado ultraderecha» a los transportistas en huelga. Lo dijo sin sonrojarse cuando fue la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la que por partida doble acusó a la «ultraderecha» de estar alentando las movilizaciones «violentas» de los transportistas.

No sólo fue Raquel Sánchez. El ministro Félix Bolaños también achacó a la ultraderecha las concentraciones convocadas contra la subida de los precios de la energía y los suministros. Y la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, criminalizó la huelga de transportistas asegurando que era de una parte «minoritaria» del colectivo de transportistas y que está siendo abordada «por posicionamientos de la ultraderecha».

La misma Calviño el mes pasado veía “muy preocupante” el auge de “la ultraderecha”. Pero el Gobierno se ha dado un tiro en el pie con la estrategia del miedo a la «extrema derecha» contra la huelga de los camioneros. Una estrategia por cierto copiada punto por punto del chavismo. Y ahora no tienen el valor de reconocerlo. Sin embargo, Calviño y su mundo feliz parecen no haberse enterado. «A mí no me consta que el Gobierno haya dicho algo así», ha dicho en ‘La Noche del 24 Horas’ de TVE preguntada por Xabier Fortes si había sido un error tildarlos de ese modo.

De hecho, Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, ha afeado este miércoles a Calviño, que «no escuchen a la calle» y que «traten mal» a todos los que critican al Gobierno. «Para su Gobierno la única igualdad que hay es tratar igual de mal a todo el mundo. Hasta ahora, en lo que ustedes llamaban ultraderecha sólo quedaba Vox. Pero es que ahora es de ultraderecha todo el mundo (…) Los que se manifiestan en las calles, todos de ultraderecha (…) Todos los que se quejan son de ultraderecha. El problema es que ustedes están solos. No saldremos adelante hasta que les dejemos a ustedes atrás», ha afirmado.

El diputado de Vox ha reprochado a la vicepresidenta que mientras los españoles no pueden llenar el depósito de su vehículo, el Gobierno «sigue con sus coches oficiales flamantes y renovados» y destina 335.000 euros «a renovar el palacio de veraneo del señor Sánchez». «Para su Gobierno hay españoles de primera y de segunda. Entre los de segunda, los españoles de a pie», ha denunciado Espinosa de los Monteros.