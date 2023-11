¿Bull Market Trap?

«Los enemigos mortales del especulador son: la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza», Jesse Livermore.

Los mercados de renta variable se dan al fin tregua haciendo propio el dicho «sell in may and go away». Este famoso dicho en Wall Street tiene que ver con una máxima técnica en el patrón estacional, que nos expone que en verano las bolsas se comportan peor que en otoño e invierno. De hecho, tanto es así que al famoso refrán se le asocia con otra pauta estacional, el «efecto halloween». Nada más lejos de la realidad, la historia nos enseña que el dicho más que en Wall Street se hizo popular en mi queridísima city Londinense cuando los banqueros solían apartarse del calor veraniego hasta la popular carrera de St. Leger Stake, una glamorosa carrera de caballos. Con el tiempo, se adaptó el sell in may and go away, come back on St. Leger’s day, al actual sell in may and go away. Pero, ¿qué hay de cierto en este tipo de pautas? Allá vamos…

Lo cierto es que si bien es real que octubre es un mes escabroso para los mercados al recordarnos el black monday de 1987 y el crash de 1929, es evidente que los patrones estacionales son meramente guías estadísticamente favorables que para nada pueden inducir a un operador a tomar decisiones. Sin embargo, parece que el «efecto Halloween» le ha sentado muy bien a las bolsas, que desde nuestras pantallas vemos como tratan de rebotar al albur de una narrativa bajo mi punto de vista equivocada. ¿Tiene sentido que Jerome Powell haya levantado al mercado? ¡Para nada! Más bien el propio pretexto ha servido para alimentar el rebote. Obviamente un cambio en el sesgo de Mr. Powell habría alimentado la esperanza para presenciar así algo más que un rebote como fuere un posible cambio de tendencia, pero Mr. Market tras el chantaje realizado tras el verano, me temo que únicamente está rebotado, ¡nada más! Como siempre les expongo, vigilen los faroles del mercado en el corto plazo, señores. ¡No son pocos! La cuestión de fondo es si el chantaje se ha completado y estamos ante el fin de las caídas en un entorno lateral, o bien el mi querido Mr. Market volverá a apretar en zona de mínimos. Este y no otro, ¡es el debate!

La semana pasada les comentaba lo importante de la agudeza emocional en el Trading, mi profesión. Puesto que cuanto más fuerte haya sido el ajuste, más intenso es el dolor. Ahora, tras el miedo, el alivio y la esperanza… ¡nada nuevo! ¿Volverá el arrepentimiento? Pues bien, si analizamos los datos nos encontramos con un 45% de las compañías europeas en tendencia alcista y un 33% de las compañías americanas. En Wall Street, el 14% de sus componentes han dado un paso atrás sobre su tendencia, mientras que en Europa ha sido un de 6%. Desde Blackbird Research únicamente vemos mejoría en un 2% de las compañías europeas y en un 3% en Wall Street. Este empeoramiento semanal se suma al deterioro de las semanas precedentes, que nos explican que en este momento recomponer el mercado va a exigir mucho a los alcistas. Tanto es así, que en Blackbird Broker hemos cambiado el sesgo operativo táctico, planteando en este instante una operativa de rebote mientras que nos permitimos abrir una estrategia bajista una vez se haya completado el rebote actual, que bien podría llevarnos algunas semanas sino meses de calma queridos.

¿Y a qué se debe este cambio de actitud? Simple, a los datos y a la propia salud del mercado. El mercado en libertad, no suele farolear en el largo plazo. Si bien a corto plazo este oficio es una auténtica batalla campal, en el largo plazo suele ser fiable. El cambio de actitud que hemos visto tras un verano fallido en el intento de cambio de tendencia es si más no revelador, y en estos momentos la debilidad de Mr. Market es suficientemente amplia como para ser cautelosos. Por otro lado, el comportamiento de las denominadas 7 magníficas: NVIDIA, META, ALPHABET, META, MICROSOFT, TESLA y AMAZON, ha virado hacia la distribución y el rango, con reacciones contundentes tras resultados que no me hacen ser especialmente optimista. Que el mercado se mantenga en pie dependerá de la capacidad que tenga el propio mercado de sobreponerse a su propia distribución.

¿Podrá la ingente liquidez existente en los mercados percutir sobre las elevadas capitalizaciones de las 7 magníficas? Desde luego, si existe un halo de esperanza alcista reside especialmente en un despropósito de liquidez a niveles históricos. Por otro lado, la esperanza se mantiene y se extiende en lo que en Blackbird hemos definido como el «harakiri monetario y fiscal de occidente». Y es que la capacidad de subir tipos de interés por parte de los bancos centrales queda acotada por el ingente gasto público en intereses, tras abusar de la deuda y de la expansión monetaria. Las políticas fiscales y monetarias de las economías de occidente repercuten en inflación y coste financiero, y eso frena la capacidad de las economías de poder intervenir sobre la demanda agregada. Así que todo queda en manos de la difícil encrucijada en la que se encuentra nuestra economía. ¿Serán resilientes nuestras economías a la inflación, el mercado laboral y el fin del ahorro de las familias? El futuro de las bolsas depende en gran medida de si lo que se nos viene encima es un soft landing o una severa recesión. ¡Que Dios nos pille confesados!

Por ello es clave monitorizar constantemente los datos y en especial el mercado, comprendiendo el valor de la volatilidad y de no actuar jamás de manera impulsiva persiguiendo los precios. Al fin y al cabo, los enemigos mortales del Trading son la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza; así que señoras y señores, créanme cuando les digo que no es hora de sentirse afligido por el dolor o la esperanza del mercado, es hora de actuar con base en los datos y las titulaciones de un mercado que nos irá definiendo con el paso del tiempo el sentido absolutamente estratégico de nuestras operaciones. Vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos que requieren actuaciones sensatas, no vaya a ser que mi amado Mr. Market intente convencernos en el corto plazo de algo que con la perspectiva del tiempo nos lleve al peor mal que existe para un inversor principiante, ¡al bull market trap! Sean cautos mis queridos operadores, al menos hasta que volvamos a encontrarnos la semana que viene.