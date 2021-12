Bruselas ha dado más plazo al Gobierno para cerrar un acuerdo sobre la contra reforma laboral después de que los empresarios advirtieran sobre las dificultades de cerrar un pacto con Trabajo y los sindicatos antes del 31 de diciembre, como publicó este diario. La Comisión abre la puerta a que se cierre el acuerdo en los primeros meses de 2022.

«Nosotros animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto por el plan y a adoptar la reforma del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de este año conforme a los compromisos enunciados en la decisión de ejecución del Consejo (de la UE)», ha dicho este viernes la portavoz comunitaria Arianna Podestá en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

«Los plazos mencionados en la decisión del Consejo son efectivamente indicativos, pero es importante que todos los estados miembros hagan todo lo posible para garantizar la puesta en marcha en tiempo útil de las reformas e inversiones a las que se han comprometido», ha añadido.

En este sentido, señaló también que, si bien corresponde a los estados miembros decidir cuándo presentan una solicitud de pago para recibir un tramo de los fondos europeos, solo pueden hacerlo dos veces al año, por lo que la Comisión les insta a que lo hagan solo una vez que se hayan completado los objetivos vinculados a esa etapa específica.

«España se ha comprometido a implementar un paquete amplio de reformas de la ley de trabajo que van a apoyar la creación de empleo, teniendo en cuenta la segmentación del mercado de trabajo y poniendo en equilibrio la necesidad de flexibilidad y seguridad. Es esencial que esto se haga conforme a los objetivos y descripciones de la decisión del Consejo», insistió la portavoz.

Serias dificultades

El Gobierno y los agentes sociales continúan negociando estos días un texto que modifique la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. Sin embargo, las negociaciones no avanzan al ritmo deseado para poder cerrar el acuerdo antes del 31 de diciembre, fecha a la que se ha comprometido el Gobierno español con Bruselas. La llegada de los fondos del rescate europeo está en juego.

Las posiciones siguen lejos. La patronal no acepta límites a la contratación temporal ni a la subcontratación, y no quiere ni oír hablar de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Además, como ha publicado también este diario este viernes, el Gobierno quiere dar más poder a los sindicatos UGT y CCOO para pactar los cambios en las condiciones laborales aunque en la empresa no haya trabajadores sindicados.