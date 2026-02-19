El Ibex 35 cae un 0,16% en la apertura y se sitúa en los 18.169 puntos, con Repsol subiendo un 2%

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una bajada del 0,16%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.169,5 a las 9.00 horas y alejarse del máximo histórico que alcanzó al cierre del miércoles en los 18.197,9 puntos. En concreto, Repsol subía más de un 2% en Bolsa en los primeros compases de la sesión tras anunciar resultados.

Por su parte, Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino. La compañía ha prometido además una retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

En el plano empresarial, marcado por la publicación de resultados empresariales, Grupo Renault ha registrado pérdidas por importe de 10.900 millones de euros en 2025, frente al beneficio neto de 752 millones de euros del año 2024, con arreglo al impacto de Nissan de 11.600 millones de euros con el cambio en el tratamiento contable de su participación en la compañía nipona (pérdidas de 9.300 millones de euros) y por contribuciones en empresas asociadas (importe de 2.300 millones de euros).

Por otro lado, Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como «histórico» por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

En el terreno de las finanzas, Caixabank ha anunciado este jueves que amortizará una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (también conocidas como CoCos) que emitió en 2018 con un importe inicial de 1.250 millones de euros.

En el plano macro, el Tesoro Público español cerrará este jueves las subastas del mes de febrero con una emisión de deuda a medio y largo plazo, en la que espera colocar entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros, de acuerdo con los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Ferrovial (-2,25%), Acciona Energía (-1,98%) y ArcelorMittal (-1,57%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Repsol (+1,45%) y Amadeus (+1,02%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 0,2% para París y Londres y del 0,3% para Fráncfort y Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent –referencia en Europa– ascendía un 0,95%, hasta los 71,02 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 1,01%, hasta los 65,7 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1803 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,190%.