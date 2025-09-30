El fabricante de aeroplanos Boeing planea sustituir su polémico 737 MAX por otro modelo tras los accidentes mortales que le ocasionaron numerosos problemas judiciales. Entre 2018 y 2019, un total de 346 personas murieron a causa de accidentes con estos modelos, algo que ha llevado a la empresa a enfrentarse a multas cercanas a los 447 millones de dólares. La propia compañía se declaró culpable de conspiración criminal y pidió perdón por lo sucedido.

Ahora, Boeing se prepara para pasar página de forma definitiva, pese a las numerosas mejoras en los 737 MAX que han impedido que vuelvan a suceder situaciones similares.

El fabricante intenta así recuperar el negocio perdido frente a su rival Airbus, algo que deberá de hacer a largo plazo. El nuevo modelo será de pasillo único y sustituirá de forma definitiva al 737 MAX.

El nuevo avión de fuselaje estrecho se encuentra en una fase inicial de desarrollo, que incluye trabajos de diseño interno y conversaciones exploratorias con fabricantes de motores, tal y como informa Wall Street, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Además, el fabricante norteamericano también ha estado diseñando la cabina de pilotaje de un nuevo avión de este tipo. A principios de este año, el consejero delegado de Boeing, Kelly Ortberg, se reunió con responsables de Rolls-Royce en Reino Unido, donde discutieron sobre un nuevo motor.

Además, Ortberg nombró a un nuevo director sénior de productos en la división de aviones comerciales de Boeing, cuya función anterior era desarrollar un nuevo tipo de avión.

Problemas del 737 MAX de Boeing

Este anuncio se produce en un contexto de inseguridad que rodea a la familia 737 MAX, después de que el año pasado se desprendiera un panel de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo, desencadenando inmovilización de aviones o restricciones en la producción. Ese incidente se convirtió en la mayor crisis para Boeing desde 2019, tras dos accidentes mortales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó en mayo que el fabricante había incumplido un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, que estaba relacionado con dos accidentes aéreos mortales.

Esta decisión se produjo tras un incidente ocurrido el 5 de enero, cuando un panel del fuselaje de un 737 MAX 9 se desprendió. Este incidente ocurrió poco antes de que el acuerdo expirara, lo que llevó a la revisión y determinación de incumplimiento por parte del Departamento de Justicia.