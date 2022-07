Bimba y Lola tiene el bolso del momento con un descuentazo nunca visto

¿Te apetece cambiar de bolso para tus vacaciones de verano? Lo cierto es que elegir un buen bolso de verano implica hacerse con un modelo que combine con tus looks más frescos, que sea de un tejido no demasiado grueso, que además sea cómodo de llevar (no queremos pasar calor) y a poder ser a buen precio y todos esos requisitos los tiene el bolso que ahora hemos encontrado en las rebajas de una de la firmas de moda imprescindibles. Descubre ahora el bolso del momento con un descuentazo nunca visto y que venden en Bimba y Lola.

El bolso de Bimba y Lola que arrasa

Bimba y Lola se ha convertido en una de las firmas de moda a las que más recurrimos estos días dado que sus rebajas son de las más destacadas, y aunque este es el momento para aprovechar y hacernos con prendas como vestidos y calzado como sus deportivas, no podemos olvidarnos de sus accesorios y en concreto de sus bolsos, entre los que destaca el modelo que veis a continuación.

Se trata del bolso de diseño bandolera de nylon acolchado y en un llamativo color coral, uno de los tonos que precisamente más se llevan o mejor nos queda en verano. Un bolso que es de tamaño mediano-pequeño (sus medidas aproximadas son: 20 x 13,5 x 5,5 cm), con cremallera y un asa de bandolera que combina cadena y piel. El bolso cuenta además con el logo de la firma para crear el acolchado y hacer que destaque más.

El bolso estrella de las rebajas de Bimba y Lola supera los 110 euros, pero tiene ahora un descuento del 30% de modo que puede ser tuyo por tan sólo 80 euros. Lo tienes disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda online de modo que corre a por él antes de que se agote.

Este será sin duda el bolso que más utilices este verano. Cómodo y de diseño ideal tanto para el día como para la noche, el bolso de Bimba y Lola es perfecto para combinarlo con un vestido por ejemplo en color blanco o también lo puedes llevar con una camiseta estampada y unos jeans, o una falda o si tienes unos shorts del mismo color puede ser la combinación ideal.

Y en el caso de que el coral no sea tu color no te preocupes, porque el mismo bolso se encuentra también disponible en Bimba y Lola, en color negro así como en color marfil y al mismo precio de 80 euros.