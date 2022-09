Beltrán de la Lastra capitaneará desde octubre la nueva gestora de los ex Bestinver, Panza Capital

Beltrán de la Lastra será la cabeza visible de Panza Capital, la gestora de los últimos ex Bestinver, cuya creación fue adelantada por OKDIARIO. El acuerdo está cerrado y será en octubre cuando se anuncie de forma pública, al ser el mes en que termina el periodo de no competencia del ex director de inversiones de Bestinver.

De la Lastra ocupará el cargo de director de inversiones de Panza Capital. Además, Gustavo Trillo renunciará al de presidente o al de consejero delegado también en favor de su antiguo compañero, según informaron a este periódico fuentes del sector.

“Gustavo no contempla la gestora sin que Beltrán sea una de las grandes cabezas visibles y el máximo responsable de las inversiones de la firma”, señalan las mismas fuentes. Trillo y De la Lastra volverán a formar un tándem que en Bestinver duró seis años, desde 2014 y hasta que ambos salieron en 2020 después de que los Entrecanales, pues Bestinver es propiedad de Acciona, le dieran un giro a la gestora al comprar Fidentiis.

La decisión elevó al CEO de esta firma, Enrique Pérez-Plá, al mismo en Bestinver y De La Lastra quedó relegado a director de inversiones. Su salida se precipitó con el fichaje de Tomás Pintó, de Pictet, como responsable de bolsa internacional, el área de la que más encima estaba Beltrán en la gestora.

Panza Capital acaba de recibir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para iniciar su actividad como gestora de fondos de inversión. El visto bueno se ha producido antes de lo esperado por la firma, pues estimaban que llegaría a finales de año.

Trillo ha dejado claro que la aprobación del supervisor no acelera los planes que tiene con la gestora pues “no empezaremos a invertir hasta no estemos todos”, señalaba en un comunicado. Con este “todos” se refería a Beltrán de la Lastra.

Las fuentes consultadas señalan que De la Lastra ha estado en todo momento encima de la creación de la gestora, pero siempre ha evitado que su nombre saliese junto con el de Trillo por el acuerdo de no competencia. La firma de inversión también está capitaneada por otros ex Bestinver como Ricardo Cañete, que ocupará el puesto de gestor de inversiones, o Maximiano Pablos, que será el director de relaciones con inversores. El fichaje que sí es público es del otro ex Bestinver, Álvaro Jabón, que será el director de operaciones.

La gestora aún no ha informado sobre cuáles son sus objetivos de inversión o a qué perfil de clientes se enfocará según el patrimonio. Únicamente han afirmado que se centrarán “en el estilo de inversión a largo plazo que les ha acompañado durante los últimos años”, es decir, el mismo trabajo que realizaban en Bestinver. Una vez que se anuncie de forma pública el fichaje de De la Lastra comenzarán a operar, esperan que antes de fin de año y una vez tengan registrados los folletos de los fondos.

La nueva firma es la tercera que crean antiguos trabajadores de Bestinver tras los cambios de directiva. Panza Capital competirá así con los ex de Entrecanales Álvaro Guzmán de Lázaro, que montó Azvalor, y Francisco García Paramés, fundador de Cobas AM.