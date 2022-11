BBVA sigue sin ser considerado banco sistémico por el Consejo de Estabilidad Financiera

BBVA sigue sin ser considerado banco sistémico, a pesar de que la entidad se encamina a registrar este año récord de beneficios anuales, por encima de los 5.500 millones de euros, tras ganar un 47% más hasta septiembre.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), encargado de vigilar las vulnerabilidades del sistema financiero mundial, ha vuelto a dejar fuera al banco presidido por Carlos Torres de la lista de los 30 bancos de importancia sistémica global, que elabora cada año.

El organismo, en el que están representados el BCE, el FMI, el Banco Mundial o la Comisión Europea, publica cada mes de noviembre los nombres de los bancos que, por cuyo tamaño, requieren de una mayor exigencia de capital, dado que una crisis en un grupo así generaría una cadena problemática de insolvencias.

Santander es el único banco español incluido en la nueva lista, que enumera a los mismos 30 bancos desde el año 2020. La entidad presidida por Ana Botín está encuadrada en el primer grupo de los cinco creados por el FSB, el de menor riesgo, organizados dependiendo del tamaño y exigencias de capital requeridas.

El primer banco español comparte categoría de tamaño y exigencias de capital con grupos como Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Unicredit o Société Générale, a los que se exige asumir un recargo de capital extra del 1% (en el quinto grupo, el de mayor exigencia, se requiere un suplemento del 3,5%).

De acuerdo a la nueva lista del FSB, el banco de mayor riesgo sistémico es el estadounidense JPMorgan, el único situado en el cuarto grupo, al que se exige un extra de capital del 2,5%. En el tercer grupo, con una exigencia del 2%, se encuentran Bank of America, Citigroup y HSBC. Ningún banco del mundo en la actualidad merece estar situado en el grupo de mayor exigencia de capital de la lista del organismo internacional.

En comparación con la lista publicada el pasado año, una entidad ha pasado una categoría superior y dos bancos han pasado a otra inferior. Bank of America ha pasado de la categoría dos a la tres, mientras que BNP Paribas ha pasado de la tercera a la segunda y China Construction Bank del segundo segmento al primero.