El peligroso método con el que pueden robarte dinero de tu tarjeta. Los ladrones te lo quitarán todo

Cuando se trata de hacer cualquier transacción bancaria con nuestra tarjeta en un cajero, debemos tener siempre mucho cuidado ya que cualquier persona que se nos acerque mientras estamos realizando dicha transacción puede ser un estafador. Lo mejor es ir acompañado o en el caso de ir solos, no permitir que nadie merodee a nuestro alrededor y más tras el último aviso que han lanzado los bancos: un peligroso método con el que los ladrones pueden robarte todo el dinero de tu tarjeta.

Los bancos avisan del método para robarte dinero de tu tarjeta

Los bancos han lanzado un serio aviso sobre un peligroso método con el que los ladrones pueden robarte el dinero de tu tarjeta. Según explican, los delincuentes utilizan una táctica combinada de métodos tradicionales y tecnológicos para apoderarse de tu dinero. Según testimonios de víctimas, los ladrones roban físicamente las tarjetas de crédito o débito y se hacen con los datos de esta. Es decir, copian número de tarjeta, fecha y el código de tres dígitos CVV o CVC, que se necesita para autorizar muchas transacciones.

Todo lo hacen muy rápido y una vez recopilada la información, tiran la tarjeta cerca de la persona robada, haciéndole creer que ha perdido la tarjeta.

Una trabajadora bancaria explicó que las víctimas no sospechan del robo en ese momento, y solo después de unas horas, comienzan las transferencias y pagos fraudulentos. Tal y como informa el portal OnEconomia de El Nacional.cat, un caso real de esto ocurrió en un centro comercial, donde una persona dejó su tarjeta unos segundos en el mostrador mientras cerraba su bolso. Aunque notó algo sospechoso, no pudo evitar el robo y más tarde encontró la tarjeta «perdida» en un lugar donde no había estado.

Mejorar la seguridad online

Para fortalecer la seguridad en línea, la Policía Nacional sugiere tener una tarjeta exclusiva para pagos en línea, mantener las aplicaciones actualizadas para evitar accesos no autorizados y utilizar páginas de compra con conexiones encriptadas. Además, es recomendable solicitar confirmaciones adicionales, como mensajes de texto, para autorizar los pagos a través del banco.

La presencia del código de seguridad (CVV o CVC) es esencial para proteger las transacciones en línea. A pesar del crecimiento lento del comercio electrónico en algunos países, como Colombia, es importante seguir medidas de seguridad para evitar fraudes.

En conclusión, es esencial estar alerta y tomar precauciones adicionales para proteger nuestras tarjetas de posibles robos y fraudes. Los bancos y las autoridades advierten sobre este peligroso método utilizado por los delincuentes para robar dinero y recomiendan seguir pautas de seguridad en línea para proteger nuestras transacciones financieras.