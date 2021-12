El Banco de España podrá pedir a las entidades financieras que doten colchones de capital adicionales anticíclicos y sectoriales para que puedan liberarlos en caso de riesgo sistémico o si se producen nuevas crisis financieras o de otro tipo, según informó este jueves la institución.

Esta es una de las nuevas herramientas macroprudenciales que se recogen en la circular 5/2021 publicada el jueves por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica una circular anterior, la 2/2016, y completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la normativa europea.

Además de los colchones de capital, el Banco de España también podrá fijar límites a la concentración sectorial de las carteras crediticias, así como establecer condiciones sobre la concesión de préstamos, como por ejemplo, en el caso de una hipoteca, reducir el porcentaje concedido en función del valor de tasación del inmueble, lo que se conoce como «loan to value» (LTV).

Según explicó el jueves el responsable de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución de la entidad, de momento no se aprecian señales de alarma que hagan necesario pensar en activar ningún colchón, pero sí que conviene vigilar sectores como el inmobiliario, que ya está planteando problemas en otros países europeos.

El colchón anticíclico sirve, entre otras cosas, para absorber pérdidas, así como para mitigar el excesivo crecimiento del crédito en fases expansivas y también para limitar su contracción en las fases recesivas, según el directivo, que precisó que la banca tiene un año para activarlo y puede liberarlo de golpe cuando sea necesario.

Para dotar estos nuevos colchones de capital, las entidades tienen varias opciones, como aumentar su margen de intereses, reducir dividendos para retener beneficios o emitir acciones, pero esto implica encarecer los tipos de interés de los créditos, lo que desincentiva la demanda y reduce el consumo y la inversión.

Con el colchón anticíclico sectorial lo que se hace es pedir al banco que eleve el capital si tiene demasiado crédito concedido a un sector en concreto, como el inmobiliario, con lo que el coste de la financiación es mayor y los intereses se encarecen, lo que también puede desincentivar la demanda.

En el plano macroeconómico, todo esto acaba incidiendo en el PIB, que crece menos de lo esperado porque hay menos consumo y menos inversión, pero si finalmente se produce una crisis, estar preparados con la «hucha» más llena hace que la caída del PIB también se suavice.

Cuando se libera el colchón de capital, es decir cuando el riesgo se disipa o se materializa también se logra contener la caída del PIB, pero estos colchones tardan entre 8 y 9 trimestres en tener impacto, añade.

En cuanto al segundo instrumento, el límite a la concentración sectorial crediticia, explicó que se trata de una medida más intrusiva y de último recurso, es decir, que solo se aplicaría si falla todo lo demás. El objetivo es que las entidades cumplan con esta medida en seis meses y, si no pueden, que dispongan de otro mes para elaborar un plan.

En cuanto al tercer instrumento, los límites que se pueden introducir en las condiciones de los préstamos, insistió en que en la última crisis más del 50% de las hipotecas tenían un «loan to value» superior al 100% y en esta última, no llegan al 10%, lo que demuestra que, de momento, no se están relajando las condiciones.