La banca española pierde hasta un 2% en Bolsa tras el impuesto italiano sobre el 40% del beneficio extra

Los bancos españoles perdían hasta un 2% en los primeros compases de la sesión de este martes después de que el Gobierno italiano haya aprobado un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de la banca. En concreto, cercanas las 10.30 horas, la banca lideraba las caídas del Ibex 35, que perdía un 0,4%, con Santander a la cabeza (-2,11%), BBVA (-1,84%), Sabadell (-1,33%), Unicaja (-1,27%), Caixabank (-0,87%) y Bankinter (-0,86%).

El vicepresidente del Gobierno de Italia y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini anunció en rueda de prensa: «El Consejo de Ministros aprobó una regla de equidad social que es un gravamen sobre las ganancias bancarias extra en 2023». En este sentido, el ministro indicó que todos los ingresos procedentes del nuevo impuesto se destinarán a ayudar a los hipotecados y a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos.

Asimiso, las principales Bolsas europeas también cotizaban con signo negativo, entre ellas la Bolsa de Milán, que se dejaba un 1,6% tras el anuncio del Gobierno italiano. Pero esta decisión también ha provocado caídas en los bancos italianos, entre ellos Intesa Sanpaolo (-7,48%), Unicredit (-5,7%) y Banca Mediolanum (-3,75%), BPER Banca (-8,2%) y Banca Monte dei Paschi di Siena (-6,9%).

En su exposición, Salvini defendió la introducción del gravamen extraordinario a la banca porque la subida de los tipos de interés como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha supuesto un aumento del coste del dinero para familias y empresas, «pero no ha habido una subida igual de rápida, diligente y significativa en cuanto a los consumidores que tienen depósitos en cuentas corrientes».

Sin querer entrar a valorar la potencial recaudación del impuesto, el ministro italiano indicó que «basta mirar el primer semestre de 2023 de los bancos» para entender que no estamos hablando de un puñado de millones, sino de algunos miles de millones.

Posteriormente, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Salvini ha asegurado que el nuevo impuesto pretende «utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a las familias y empresas afectadas por la subida de tipos».

Usare parte dei profitti miliardari delle banche per aiutare famiglie e imprese colpite dall’aumento dei tassi.

Una norma di buonsenso approvata in Consiglio dei Ministri per sostenere chi è in difficoltà.

Avanti così. pic.twitter.com/bDvkWpglDc

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2023