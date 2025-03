Aviso muy importante por las herencias: la solución de una experta para no tener que pagar una pasta

Heredar la casa de los padres es una de esas cosas que todo el mundo da por hecho, especialmente si hablamos de una vivienda familiar que tiene un valor sentimental y, en muchos casos, económico. Sin embargo, cuando te enfrentas a la realidad de los impuestos y los costes asociados a una herencia, la historia puede cambiar por completo. Marta, una experta en finanzas que comparte consejos sobre economía en redes sociales, ofrece una perspectiva diferente y nos invita a cuestionarnos si realmente merece la pena aceptar la casa de los padres como herencia.

En España, muchas veces la única forma de acceder a una vivienda es a través de una herencia, pero lo que no todo el mundo sabe es que esto conlleva el pago de una serie de impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en algunas comunidades autónomas como Asturias, la Comunidad Valenciana o Castilla y León es muy alto. Es aquí donde Marta plantea una alternativa que podría aliviar a muchos: en lugar de heredar la propiedad directamente, los padres pueden transferir la propiedad de la vivienda a sus hijos mientras conservan el usufructo.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Lo primero a tener en cuenta es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es obligatorio cuando alguien hereda bienes, y esto incluye casas, propiedades, y otros activos. Este impuesto grava la ganancia patrimonial que obtienen los herederos, y, dependiendo de la comunidad autónoma, puede ser bastante alto. Además, si no se paga dentro del plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante, los intereses de demora pueden hacer que la cuantía a pagar sea aún mayor. Lo peor de todo es que muchas veces los herederos no cuentan con el dinero suficiente para pagar este impuesto, lo que puede llevarlos a tomar decisiones difíciles, como vender la casa heredada para poder cubrir esos gastos.

Donación de la nuda propiedad

Aquí es donde Marta entra en escena con una propuesta que parece romper con el enfoque tradicional de la herencia. En lugar de esperar a heredar la casa de los padres tras su fallecimiento, Marta sugiere que estos transfieran la propiedad a sus hijos mientras siguen manteniendo el usufructo, es decir, el derecho de vivir en la vivienda durante toda su vida. De esta manera, los padres seguirían viviendo en su casa, pero los hijos ya serían los propietarios legales de la misma.

La ventaja de esta estrategia es que, al no tratarse de una herencia directa, no se aplica el Impuesto de Sucesiones, lo que permite evitar esa pesada carga fiscal. Además, si los padres tienen más de 65 años y la casa es su residencia habitual, esta operación podría estar exenta de tributar por IRPF, lo que aliviaría aún más la situación económica de los herederos. En resumen, los hijos podrían convertirse en los dueños de la casa sin tener que pagar los impuestos que normalmente se aplican en una herencia.

Si bien esta idea suena muy atractiva, transferir la nuda propiedad de una vivienda también implica pagar una serie de impuestos. En algunos casos, podría aplicarse la plusvalía municipal, que depende del valor catastral de la propiedad y del tiempo que haya pasado desde la última transmisión.

Aunque en muchos casos estos impuestos son más bajos que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no se puede negar que la donación de la nuda propiedad también conlleva ciertos gastos que los herederos deben asumir. Este proceso no es tan simple como parece, por lo que es necesario contar con asesoría legal y fiscal para asegurarse de que todo se haga correctamente y no haya sorpresas desagradables.

Después de todo esto, la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente es conveniente heredar la casa de los padres? La respuesta no es tan sencilla. Mientras que algunas personas pueden ver la herencia como una oportunidad para adquirir una propiedad, otras pueden encontrarse con una carga económica difícil de gestionar debido a los impuestos. La propuesta de Marta, transferir la propiedad mientras los padres mantienen el usufructo, parece ser una opción más favorable, al menos desde el punto de vista fiscal.

Sin embargo, como todo en la vida, esta solución también tiene sus limitaciones y no está exenta de gastos. Por eso, antes de tomar una decisión, es crucial evaluar todos los aspectos de la herencia o la donación de la propiedad, y consultar con expertos fiscales y legales para asegurarse de que se está eligiendo la mejor opción según las circunstancias.

En resumen, heredar una casa puede ser más complejo de lo que parece. La opción de la donación de la nuda propiedad que propone Marta puede ser una alternativa atractiva para evitar problemas fiscales, aunque también tiene una serie de gastos asociados. Es esencial buscar asesoría profesional y estar bien informado para tomar la decisión más adecuada, garantizando que la herencia no se convierta en una carga financiera para los herederos.