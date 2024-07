El aviso más serio del SEPE sobre el fraude que le suplanta

El SEPE ha alertado sobre una nueva estafa telefónica que está afectando a muchas personas en España. Esta modalidad de fraude, que se ha intensificado en las últimas semanas, se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas fraudulentas. Los estafadores se hacen pasar por representantes del SEPE para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. En este esquema, los delincuentes llaman desde números que parecen oficiales, a menudo con prefijos de tarifas especiales como 800 y 807. Se presentan como empleados del SEPE y solicitan datos sensibles, como información bancaria, bajo el pretexto de verificar o actualizar datos relacionados con prestaciones.

El SEPE, sin embargo, nunca solicita este tipo de información por teléfono. Para evitar ser víctima de esta estafa, no compartas información personal ni bancaria por teléfono y verifica siempre el número de origen. Si crees que has sido víctima de una estafa, es fundamental actuar con rapidez. Primero, contacta de inmediato a tu banco para informarles sobre el posible fraude. Además, es crucial que denuncies el incidente a las autoridades competentes. Presenta una denuncia formal ante la policía y también notifica a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si has compartido información personal.

El SEPE alerta sobre este fraude

El SEPE ha emitido una advertencia sobre una nueva oleada de fraudes en los cuales los ciberdelincuentes se hacen pasar por esta entidad vinculada al Ministerio de Trabajo y Economía Social para obtener información personal y bancaria de los usuarios. Uno de los métodos más eficaces y peligrosos en el ámbito de la ciberseguridad es la suplantación de instituciones públicas y entidades oficiales. Esto se debe a que los atacantes pueden alcanzar a un gran número de personas, dado que estos servicios afectan a millones de ciudadanos.

Una técnica común en estos ataques es la creación de una sensación de urgencia, que impide a las víctimas disponer del tiempo necesario para evaluar la autenticidad del contacto. En ocasiones, se utilizan cuentas regresivas, alertas que simulan robos en curso, o en otros casos, como el actual, se explota la necesidad de las personas. Dado que el SEPE gestiona ayudas económicas, prestaciones por desempleo y otros servicios cruciales para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, las víctimas suelen actuar sin cuestionar la legitimidad del número que les ha llamado.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, el SEPE ha señalado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) que únicamente dispone de dos números de teléfono válidos. El número general de atención es el 060, mientras que el 91 926 79 70 es el destinado a citas previas. Los fraudes se están llevando a cabo a través de números que comienzan con 800, 807 u otras numeraciones similares, los cuales cobran y solicitan datos bancarios de manera ilícita.

El SEPE advierte que cualquier contacto fuera de estos dos números debe ser considerado sospechoso. En caso de recibir comunicaciones de otros números, hay que evitar proporcionar información confidencial y, en su lugar, confirmar la autenticidad a través de los canales oficiales.

⚠️#AlertaFraude ➡️Detectados servicios fraudulentos telefónicos con numeraciones 800, 807 y similares que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos. 🔴Te recordamos ⤵️ ☎ 060 ➡️ teléfono oficial de atención del SEPE ☎️Cita previa ➡️91 926 79 70 pic.twitter.com/ytYe0FnUue — SEPE (@empleo_SEPE) July 23, 2024

Los ciberdelincuentes también pueden suplantar al SEPE mediante correos electrónicos o mensajes SMS para solicitar información personal y bancaria. Por lo tanto, es esencialestar alerta ante cualquier comunicación que solicite realizar acciones de forma urgente o inmediata, ofrezca reembolsos sospechosos que requieren reclamación, contenga errores ortográficos o gramaticales, o pida abrir archivos adjuntos, acceder a enlaces web, o proporcionar datos bancarios bajo el pretexto de una verificación. Estas señales son indicativos de posibles intentos de fraude.

El ‘timo de la doble llamada’ del que advierte la OCU

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte acerca de una una estafa telefónica que ha sido bautizada como el «timo de la doble llamada». Este engaño manipula a los usuarios para que cambien de operadora sin su consentimiento, empleando tácticas de intimidación y confusión.

La estafa comienza con una primera llamada donde un falso representante de la operadora actual anuncia un aumento inminente en la tarifa mensual, justificándolo por el mantenimiento y expansión del servicio, y asegura que se ha enviado una carta informativa, la cual a menudo no se ha recibido. En esta llamada, si el usuario se muestra disconforme, se le proporciona un código de protección para que la OCU lo contacte con ofertas más atractivas de otras compañías.

La segunda llamada proviene de una supuesta nueva operadora que ofrece mejores condiciones y solicita el código de protección dado anteriormente. Este código permite realizar la portabilidad del número sin el conocimiento del usuario. Para evitar caer en esta trampa, la OCU recomienda no confiar en llamadas sospechosas y no compartir códigos ni información personal.