Aviso a los jubilados: la lista oficial de los que van a ganar 1.500 € más

Los jubilados españoles dispondrán durante esta última semana de febrero de la nómina mensual. Como suele ser habitual desde la pandemia, los bancos adelantan a sus clientes el ingreso correspondiente unos días antes que lo haga la Tesorería General de la Seguridad Social. Con la aprobación del nuevo decreto ómnibus, los pensionistas recibirán el pago con el incremento del 2,8% confirmado por la variación interanual del IPC. Como suele ser habitual cada año, muchos de estos jubilados también se beneficiarán durante el año de dos pagas extra.

Llega la última semana del mes y con ello el cobro de la pensión para los 9,32 millones de personas que en España son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Como ya sucedió el pasado mes de enero, recibirán la ‘nómina’ con el incremento de 2,8% que pendió de un hilo después de que el decreto ómnibus fuera tumbado en el Congreso por primera vez.

Esta subida de las pensiones hizo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciara un gasto récord en pensiones contributivas de 13.432,4 millones de euros que se repartieron a 10.294.786 pensiones que fueron repartidas a 9,3 millones de españoles. De todas ellas, 6,4 millones fueron pensiones de jubilación, que abarcan el 73,1% de las contributivas, y en la que se invirtieron 9.823,6 millones en la nómina de enero. En este mes de febrero será una cantidad idéntica.

Así quedan las pensiones de los jubilados

Esta subida del 2,8% para las pensiones contributivas de jubilación ha dejado la pensión media en 1.497,95 euros, subiendo la pensión media del Régimen General hasta 1.651 euros y la procedente del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos llega por primera vez a los 1.004,5 euros.

Por lo que respecta a la pensión mínima para los jubilados, para los que tengan cónyuge a cargo será de 1.127,60 euros, lo equivalente a 15.786,40 euros mensuales. En caso de que no tengan cónyuge y formen parte de una unidad económica unipersonal, será de 874,40 euros (12.241,60 euros). Con cónyuge no a cargo, la pensión mínima será de 830 euros al mes, 11.620,00 euros al año. Desde el 1 de enero también ha subido la pensión máxima del sistema, que incluso lo ha hecho por encima del IPC, ya que se ha añadido (será así hasta 2050) 0,115 puntos porcentuales. Así que la máxima queda en 3.267 euros distribuidos en 14 pagas, que queda en 45.746,40 euros anuales.

Pensión media de jubilación: 1.497,95 euros.

Pensión media de jubilación del Régimen General: 1.651 euros.

Pensión media del RETA: 1.004,5 euros.

Pensión mínima: 1.127,60 euros.

Pensión máxima: 3.267 euros.

Pensión no contributiva: 568,70 euros.

Dos pagas extras para los jubilados

Los jubilados que cumplan con los requisitos también dispondrán de este 2025 de dos pagas extras, que, como viene siendo habitual, se abonan en junio, con motivo del verano, y diciembre, por Navidad. Teniendo en cuenta la pensión media de 1.497,95 euros, los que reciban estas cantidades tendrán dos nóminas de 2.995,90 euros durante el año.

Hay que recordar que para poder ser beneficiario de una pensión de jubilación, el primer requisito es cumplir con la edad mínima. En el caso de la jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, se podrá adelantar hasta los 62 y 61 años e incluso antes para las personas que puedan adelantar unos años la retirada por razón de grupo o actividad profesional. Todos ellos podrán jubilarse antes cumpliendo con unos coeficientes reductores.

El requisito imprescindible para que una persona se pueda jubilar en España en 2025 es tener un mínimo de 15 años cotizados en la vida laboral. De ellos, dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Con estos años cotizados, una persona podrá ser beneficiaria de una pensión contributiva y la cuantía se irá incrementando en función de los años que se haya contribuido durante la vida laboral de un trabajador.

Las personas que no llegan a este requisito mínimo de jubilación pueden acudir a una pensión no contributiva, que desde el 1 de enero ha subido a razón de un 9% hasta fijar la cantidad en 568,70 euros en 14 pagas, 7.905,80 anuales. Además de tener 65 años de edad y residencia en España, para poder ser beneficiario de una PNC, la persona en cuestión tendrá que demostrar una carencia de rentas, que no pueden superar el máximo fijado para la pensión no contributiva.