La falta de abastecimiento de piezas ha provocado que los principales mercados automovilísticos de Europa registren un desplome de las ventas de turismos en comparación con los niveles previos a la crisis del coronavirus. Una lista en la que España vuelve a ser el farolillo rojo por los retrasos en las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez para incentivar la demanda y el alza del impuesto de matriculación con una caída de las ventas del 32% en comparación con los niveles previos al estallido de la pandemia tras no alcanzar ni las 900.000 unidades.

Así Francia, Italia, Reino Unido y Alemania -principales mercado de automoción en Europa- cerrado 2021 registrando unos niveles de ventas mejores que España gracias a la las políticas de bajos tributos -en el mercado alemán ni si quiera existe la figura fiscal del impuesto de matriculación- y la puesta en marcha de ayudas para incentivar la demanda.

El mercado automovilístico italiano cerró el año pasado con un volumen de matriculaciones de 1,46 millones de unidades, un 5,5% de crecimiento respecto a las 1,38 millones de unidades comercializadas en el año previo, pero con una caída del 24% respecto a 2019, según datos del Archivo Nacional de Vehículos de Italia. En concreto, las ventas de coches en Italia alcanzaron un volumen de 86.679 unidades durante el último mes del año que acaba de culminar, lo que se traduce en un desplome del 27,5% en la comparativa con el mismo mes de 2020, cuando se contabilizaron 119.454 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Francia se situaron en 1,66 millones de unidades al término de 2021, lo que representa un aumento del 0,54% respecto a los datos de 2020, según informó el Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA). Durante el último mes del ejercicio recién finalizado, la caída de las entregas de automóviles fue del 15,14%, hasta alcanzar un volumen de 158.121 unidades, en comparación con las 186.323 unidades que se vendieron en el mismo mes del año previo.

Las ventas de coches en Reino Unido se situaron en 1,65 millones de unidades al término de 2021, lo que representa un aumento del 1% respecto a 2020, cuando se matricularon 1,63 millones de unidades, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Durante el último mes del ejercicio recién finalizado, la caída de las entregas de automóviles fue del 18,2%, hasta alcanzar un volumen de 108.596 unidades, en comparación con las 132.682 unidades que se vendieron en el mismo mes del año previo.

Mientras, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Alemania finalizaron el año 2021 con un volumen de 2,62 millones de unidades, un 10,1% de disminución en la comparativa con las cifras contabilizadas un año antes, según datos de la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania. El mercado automovilístico alemán se situó en 227.630 unidades durante el último mes del año que acaba de terminar, lo que se traduce en una bajada del 26,9% respecto a los datos del mismo mes del ejercicio anterior.

Lejos del millón de ventas

Unas cifras que se alejan de las registradas en el mercado automovilístico español. Las matriculaciones de automóviles se situaron en las 859.477 unidades en 2021, lo que supone un aumento del 1% en comparación con las 851.210 unidades de 2020, pero lejos de las 1,26 millones de unidades del año 2019. Sólo en el mes de diciembre, se matricularon 86.081 vehículos, lo que supone una caída del 18,67%, tras matricular 105.840 en diciembre de 2020.

Así, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), (Faconauto) y vendedores (Ganvam), las entregas de turismos y todoterrenos se sitúan por debajo del millón de unidades, dato que no se registraba desde 2014, cuando las 855.308 unidades comercializadas representaron el inicio del fin de la crisis económica de entonces.