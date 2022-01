Este año ha sido uno de los mejores para el ecosistema startup, logrando superar los 3.000 millones de euros invertidos y avances en la legislación. Y parece que 2022 seguirá siendo un gran año para aquellos emprendedores que sepan identificar oportunidades y anticiparse al futuro. Pero, ¿cuáles serán sectores más expansivos para emprender en 2022?

Nuevas empresas en las cadenas de suministro

Si bien existen herramientas de la cadena de suministro, lo cierto es que han sido relativamente lentas para maximizar las últimas tecnologías emergentes que van desde la inteligencia artificial hasta el análisis de datos y el Internet de las Cosas. En 2022 una serie de nuevas empresas de la cadena de suministro comenzarán a dejar huella con soluciones que agilizan los pedidos, reducen el desperdicio, resaltan áreas de riesgo y protegen las relaciones entre las partes.

5G e Internet of Things

Con la prometida tecnología 5G, aparecerán grandes oportunidades para el desarrollo de servicios basados en la movilidad y el ancho de banda. El Internet of Things (IoT) es una tecnología madura y con menor coste de acceso, por lo que es mucho más fácil desarrollar soluciones ingeniosas. También aparecerán nuevas interfaces virtuales y servicios basados en la gestión remota de terminales y dispositivos.

Finanzas descentralizadas

Las turbulencias en los mercados hacen que las fintech o sistemas alternativos de financiación como el crowdfunding sean más protagonistas en este escenario. Por otro lado, la eclosión de las criptomonedas es imparable y muchos modelos de negocio se apoyan en este medio de pago para dar salida y monetizar sectores como el de los eSports. También vemos cómo, otra vez, proliferan las ICO’s para lanzar nuevas criptos.

Ciberseguridad

Los casos de robos de información, tecnología o financieros son cada vez más conocidos y se está creando conciencia entre empresas y usuarios. De la misma manera que proliferaron las empresas de ciberseguridad en el mundo real, en el mundo virtual existe un riesgo similar, por lo tanto también existe un mercado incipiente que muchos emprendedores ya han identificado.

Deep Tech

Las empresas tecnológicas y digitales con un propósito de transformación masiva están usando estas innovaciones para cambiar el mundo. Soluciones radicales para resolver los grandes problemas de la humanidad, como lo hacen Tesla o Ecoalf. Estas empresas están investigando para ofrecer en el futuro energía ilimitada o mejoras al cuerpo «meta humanos».

Saas o XaaS en B2B

Los proyectos Saas son los que tienen las mejores valoraciones. Este es un sistema que abarca todo, desde el software al almacenamiento, pasando por la gestión y el marketing. Con la aceleración del ritmo de trabajo en la mayoría de empresas y la automatización de cada vez más tareas, no es sorprendente que el Saas o XaaS sea una de las tendencias para emprendedores más importante del próximo año.

Ecommerce

Los que eran más reticentes a implementar eCommerce en sus modelos de negocio lo han tenido que hacer por imperativo del mercado. A pesar de que existen grandes plataformas que copan la mayoría de la cuota del negocio como Amazon, eBay o AliExpress, también existen muchos nichos con grandes oportunidades en los que la especialización y la personalización del servicio al cliente permitirá competir con ellas.

Biotech y healthtech

La velocidad a la que se desarrolla la biotecnología y los procesadores, junto con la inteligencia artificial, hacen que este sea uno de los sectores más atractivos para inversores y, por tanto, para emprendedores. Además, la salud es uno de los sectores en auge, ganándose un gran prestigio en la sociedad, por lo que la formación en este ámbito también será otro de los sectores más atractivos para emprender en 2022.

Elearning en alza

Incluso antes de la pandemia, la consultora Research and Markets pronosticaba que el mercado de la educación en línea ascendería a 350.000 millones de dólares hasta el año 2025. Se espera que tras actualizar estos datos debido al efecto de la pandemia, la cifra pueda superar los más de 500.000 millones. Cambiará también la forma en la que se consume, porque se demandará más microlearning para consumo just in time.

ESG Investing

Existe un término en el mundo de la inversión de capital riesgo llamado Inversión ESG -por sus siglas inglesas environmental, social y governance- que describe un tipo de inversión en proyectos que incorporan factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones. La inversión en ESG ha sido puntera durante este pasado año y puede ser uno de los sectores más punteros para emprender en 2022.

“Las nuevas tecnologías están trayendo consigo nuevos y diferentes nichos de mercado en los que es posible entrar con un buen proyecto y un espíritu emprendedor”, señala Oscar Fuente, Director y Fundador de IEBS. “Pero eso no basta, es importante comenzar la aventura del emprendimiento con una formación en las áreas más importantes del negocio, para así maximizar las posibilidades de éxito del nuevo proyecto”, añade.