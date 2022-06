Ana Botín revela que pasó el Covid en Navidad: «Estuve cinco días sin salir de casa»

La presidenta de Santander, Ana Botín, reveló el jueves en un debate organizado en Madrid por el Banco de España que pasó el Covid las pasadas Navidades.

«Estuve cinco días sin poder salir de casa, al sexto ya salí, buff… Es algo muy psicológico», comentó. «La situación ahora está mucho mejor, pero familias y compañías han sufrido mucho», dijo.

Botín hizo estos comentarios en la mesa redonda celebrada en la sede del Banco de España en Madrid, bajo el título ‘The future is here: challenges to banking business models’, en la que también participaron la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria; y la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König.

El debate tuvo lugar poco después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara, al mediodía, su decisión de subir tipos 25 puntos básicos, y de prever una nueva subida en septiembre, además de comunicar la finalización, el próximo mes, de las compras de su programa de adquisición de activos públicos.

La presidenta de Santander, a la que se vio risueña y de especial buen humor -bromeó con la moderadora del debate, la periodista Rebeca Gimeno, cuando esta cortó su intervención, y también con el resto de ponentes- se refirió a la reciente decisión del BCE.

«Hemos estado en tipos negativos, negativos», recordó Botín. Que ahora pasen a ser «ligeramente positivos», dijo, «es algo sano para el sistema financiero europeo, que no está diseñado para tasas negativas, durante un tiempo han podido ser beneficiosas».

La presidenta del primer banco español subrayó que a Santander le va bien «si a nuestros clientes les va bien», y advirtió que ahora el problema de la inflación y los precios de la energía conducen a decisiones como la tomada el jueves por el BCE.

Competencia y tecnológicas

Ana Botín cargó durante su intervención en el Banco de España contra la competencia que las nuevas tecnológicas hacen a la banca tradicional.

«No tenemos miedo a la competencia, pero tiene que ser justa», reclamó, solicitando las «mismas normas» para todos. «Igual que regulamos los servicios públicos o las compañías sistémicas, también deberíamos regular la economía digital», destacó.

«Nosotros pagamos más del 30% de tasa impositiva a nivel global, ¿cuánto pagan las grandes tecnológicas?», se preguntó ante los participantes y los asistentes al evento, que abarrotaron la sala dispuesta para ello.

La presidenta de Santander también se refirió a la difícil competencia que la banca europea puede hacer a la estadounidense. «Tienen menos costes de capital que nosotros, es así de sencillo, JPMorgan tenía un valor equivalente al de toda la banca europea», y reclamó una mayor consistencia política bancaria a nivel europeo.