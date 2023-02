Ana Botín: «La banca pagará un 60% de su beneficio en España en impuestos con el nuevo tributo»

Ana Botín ha asegurado que la banca en España pasará a pagar un 60% de su beneficio en impuestos con el nuevo tributo que ha introducido Pedro Sánchez, mientras que los ingresos del Banco Santander se encuentran en los mismos niveles de 2008. Asimismo, ha pedido que no se tomen medidas que puedan expulsar a los más vulnerables del mercado hipotecario y que se haga una transición energética «que la gente pueda pagar».

«La banca no sólo contribuye con el Impuesto de Sociedades, sino que tenemos estudios que dicen que, entre cargas sociales y otros impuestos, pagamos más del 50% sobre beneficios. Y con el nuevo impuestos, será más del 60%», ha explicado Botín en la presentación de los resultados récord del Santander en 2022. Según sus cálculos, la entidad abonará entre 220 y 230 millones por el nuevo impuestazo.

La presidenta del Santander ha añadido: «Está muy bien, pero que paguen todos (las empresas tributan cinco puntos menos que los bancos en Sociedades) y que se pague sobre beneficios: la banca ha perdido dinero muchos años y somos el único país que seguimos sin cubrir el coste del capital. Pagarlos sobre ingresos tiene un impacto mucho más negativo. Damos crédito en función del capital; si pagas más impuestos, tienes menos dinero para dar crédito o para retribuir a los accionistas».

Botín no ha querido responder directamente a los constantes ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a los empresarios y a la banca, sino que se ha limitado a asegurar que un país avanza más con consensos y que el Santander está dispuesto a llegar a acuerdos como siempre ha hecho en el pasado. Simplemente, ha insistido mucho en que, para que un país crezca y genere empleo, hace falta incentivar la inversión empresarial.

Respecto a las últimas amenazas de imponer un tope a la subida de las hipotecas, ha respondido que «hay que tener cuidado para que las medidas no tengan efectos negativos, en este caso expulsar a los más vulnerables del mercado hipotecario». Y ha recordado el ejemplo de México, donde se perdonaron las hipotecas en 1994 y hasta 2015 no volvieron a concederse con normalidad porque «se impuso la cultura de no pagar la hipoteca».

Transición que se pueda pagar

En su comparecencia anual ante la prensa, Botín también se ha mostrado crítica con el modelo de transición ecológica que se quiere imponer: «Tiene que permitir que la gente pueda pagar esa energía más verde y segura, y no depender de un solo proveedor. No se trata de financiar solamente la innovación y las nuevas energías verdes, sino a las empresas y las pymes para que pasen de ser marrones a verdes. Si eso se penaliza, no conseguiremos nada».

Finalmente, ha insistido mucho en que la prioridad económica debe ser doblegar la inflación, para lo que queda mucho todavía, a su juicio. Y ha mandado un recado al Gobierno: «Los Gobiernos endeudados tienen mucho más fácil repagarla con la inflación, pero es un cáncer que afecta a los más vulnerables».