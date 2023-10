Un amigo de Orestes lo cuenta todo: su durísima situación tras perder el bote de Pasapalabra

Participar en un programa de televisión te puede poner en muchos casos en el ojo público, convertirte en famoso, incluso aunque no sean realities, que son los programas que más famosos crean de la noche a la mañana. Te contamos la durísima situación de Orestes de ‘Pasapalabra’ tras perder el bote, detalles que revela uno de sus amigos.

Orestes no supera su derrota en ‘Pasapalabra’

La semana pasada, ‘Espejo Público’ dedicó un tiempo en uno de sus programas a hablar de Rafa, el ganador del bote de ‘Pasapalabra’, y al hablar de él también hablaron de su gran rival en la lucha por llevárselo: Orestes. Susanna Griso quiso saber cómo se encontraba el ex-concursante al no haberse llevado el bote tras tanto tiempo de esfuerzo, y uno de sus colaboradores, Diego Revuelta, aseguró haber hablado con uno de sus amigos más cercanos para preguntarle por él.

Luis de Lama, amigo de Orestes, habló con Revuelta y le comentó que «Está muy desanimado. Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos».

Tal y como comentaban en ‘Espejo Público’, ver el premio tan cerca durante tanto tiempo y que al final se escapara es un palo muy gordo de superar, más aún después de tantos años de preparación y estudio para llevárselo.

¿Qué fue de Orestes de ‘Pasapalabra’?

A pesar de no llevarse el gran bote que sí se llevó Rafa (más de 2 millones de euros), Orestes no se fue de ‘Pasapalabra’ con las manos vacías, se llevó más de 215.000 euros que fue acumulando en su bote personal durante el más de año y medio que estuvo participando en el concurso. Una vez fuera del concurso, el burgalés no se ha prodigado mucho en las redes sociales, prácticamente nada, e incluso denunció en su cuenta de Twitter que le habían robado su cuenta de Instagram.

El pasado mes de marzo, Orestes tuvo que publicar varios tuits en los que aclaraba su situación y confirmaba que había decidido tomarse un tiempo de las redes, pero que estaba estupendamente. Desde entonces, apenas un par de retuits, siendo su último mensaje en julio tras la muerte de Ibáñez.