Amantes de la mayonesa: Mercadona vende el producto más top

Cualquier plato que cocines suele adquirir otro sabor, e incluso otra textura, si le añades una salsa y entre las más famosas o una de la que más suele gustar, está la mayonesa que no nos puede faltar por ejemplo cuando comemos unas patatas fritas, cuando nos hacemos una hamburguesa o también para añadir a una ensalada o como no, a una ensaladilla rusa. En el caso de que busques mayonesa que sea de calidad nada como elegir la que ahora te presentamos. La novedad más top de Mercadona que está enloqueciendo a los amantes de la mayonesa.

Mercadona arrasa con su nueva mayonesa

En Mercadona puedes encontrar actualmente mayonesa de varias marcas e incluso versiones más suaves en forma de salsa ligera, o también mayonesa «light», pero si estás buscando aquella que cambie todas tus comidas, nada como elegir este nuevo producto ya presente en los lineales y estanterías de estos supermercados.

Nos estamos refiriendo como no, a la mayonesa en sobres individuales que ves en la imagen superior. Pertenecen a la conocida marca de salsas Hellmann´s y te va a permitir poder tener siempre a mano un poco de mayonesa, sin necesidad de abrir un bote ni acabar teniendo que tirar este en caso de que se estropee la mayonesa en el interior.

Si eres amante de la mayonesa, pero comes a diario fuera de casa, te resultará todo un engorro tener que llevarte el bote de esta salsa metido en la bolsa de la comida. Además, es todo un riesgo teniendo en cuenta las calores o las temperaturas que podemos alcanzar viajando en el transporte público o si vamos en coche.

Por ello, estos sobres individuales que encontramos ahora en Mercadona son la solución perfecta. Puedes coger un sobre (o los que necesites) para añadir a la comida que lleves en tu tupper, evitando también echar la mayonesa cuando todavía estás en casa (de nuevo las temperaturas elevadas pueden ser un riesgo para tu comida y tu salsa).

La novedad que ya está arrasando en Mercadona se vende además en una caja que contiene 15 sobres (lo que hace unos 150 ml) y tiene un precio de 1,95 euros. Un producto hecho además con los dos ingredientes básicos para hacer una buena mayonesa: aceite y huevo y además, no contienen gluten de modo que no lo dudes y aprovecha porque por fin vas a poder tomar mayonesa cada vez que te apetezca incluso si comes fuera de casa.