Para los amantes del café: Lidl lanza un descuentazo para estas cafeteras italianas

A pesar del auge que se ha vivido por las cafeteras de cápsula en los últimos años, lo cierto es que no hay nada como el aroma y el sabor de un buen café hecho en una cafetera italiana. Todo un clásico que sigue enamorando a los amantes del café y que podemos encontrar ahora con un precio especial en uno de los supermercados de referencia. Toma nota, porque Lidl tiene rebajada la mejor de sus cafeteras italianas de modo que si deseas preparar el mejor café todas las mañanas no la puedes dejar escapar.

Lidl arrasa con sus nuevas cafeteras italianas

Varios son los modelos de cafetera italiana disponibles en Lidl, pero uno de los más vendidos está además ahora rebajado. Se trata de la Cafetera Expreso Tognana, que destaca no sólo por su calidad y su precio, sino porque además está diseñada en varios colores para un estilo más bonito y original.

Hecha de aluminio y disponible en tres colores: amarillo, azul y naranja, esta es la cafetera expreso o cafetera italiana que de alguna manera se ha puesto de moda. Fácil de usar y bastante ligera, tiene además una asa con revestimiento para que evitemos quemarnos.

Con capacidad para tomar 3 o 4 tazas de café, es la solución más sencilla y rápida cuando deseas tomar un buen café por las mañanas. Sólo tienes que llenarla con agua, llenar también con café molido, cerrar y poner al fuego. En apenas dos o tres minutos estarán disfrutando de tu taza de café.

Esta cafetera te va a demostrar que para tomar café intenso y cremoso no es necesario salir de casa y tampoco, gastar demasiado dinero en una cafetera. Puede que actualmente las máquinas de cápsula o aquellas que imitan a las cafeteras de los bares están de moda, pero si deseas economizar sin dejar de tomar café todos los días, esta cafetera que es ya un top ventas de Lidl será la mejor solución.

Con unas medidas de 17 x 9 x 17 centímetros, y un peso de 355 g, es perfecta además para guardar en cualquier armario de la cocina mientras no la estés usando, de modo que no ocupará nada de espacio. Además el precio como decimos, es lo mejor de todo ya que Lidl la ha rebajado y la vende ahora por 9,99 euros de modo que si deseas hacerte con ella, no lo dudes. Está disponible en la tienda online de Lidl de modo que será además muy cómodo comprarla.