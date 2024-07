Alerta autónomos: palo de la Seguridad Social a los que hicieran esto en junio

La campaña de la renta 2023 finalizó el pasado 1 de julio, fecha en la que millones de españoles tenían que presentar su declaración de IRPF después que ésta comenzara el pasado 1 de abril. Sumidos en el mes de julio muchos contribuyentes ya han recibido el ingreso en el caso de las declaraciones a devolver o han pagado en caso adverso. También hay ciertos grupos que están a la espera de un posible ingreso o requerimiento en caso de haber algún problema. Los autónomos que no hayan hecho la declaración también tiene que estar en alerta por una posible multa de la Seguridad Social.

Este 2024 ha sido el primer año en el que los trabajadores autónomos han estado obligados a presentar su ejercicio fiscal correspondiente en este caso a 2023. Independientemente de las ganancias o pérdidas en el año anterior, los millones de españoles que se encuentran en esta situación tienen la obligación de presentar ante Hacienda el resultado de su ejercicio. Ante el año pasado sólo tenían la obligación de rendir cuentas ante la Agencia Tributaria los autónomos que hubieran superado los 1.000 euros de ingresos.

«Se incorpora la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar», especificó la Seguridad Social en el que confirmó que los trabajadores autónomos tendrían que realizar la declaración sea cual sea los ingresos.

De esta manera, entre el pasado 1 de abril y el 1 de julio fue la fecha en la que los autónomos tenían que haber presentado sus ejercicios de IRPF correspondientes al pasado 2023. Si estas en situación de que pasado casi un mes del final de la campaña aún no has presentado la declaración, lo más recomendable es que ten pongas al día con la Agencia Tributaria con el objetivo de evitar multas. Si es Hacienda la que notifica esta tendrá una cuantía mayor.

El aviso de la Seguridad Social a los autónomos

Los autónomos ya están obligados a hacer su declaración de la renta al 100% y los que no lo hayan hecho tienen la obligación de presentarla para evitar multas y recargos innecesarios. Esta multa será diferente en caso de que la declaración se a devolver o pagar. En caso que haber tributado más de la cuenta y no haber presentado la declaración Hacienda te cobrará un recargo de 100 euros. Si es la Agencia Tributaria la que notifica el error el cargo será de 200 euros.

En caso de que la declaración salga a devolver y Hacienda tenga que abonar un cantidad, la Agencia Tributaria tiene de plazo hasta final de año para pagar. Lo normal es que se haga en el mes siguiente a la presentación del borrador pero aún así el fisco tiene hasta el mes de diciembre para saldar sus cuentas con los contribuyentes. En caso de que se plante en 2025 sin cumplir se impone una sanción que tiene que tener un interés del 4%.

Más grave será la situación en caso de que la declaración te salga a pagar y no hayas cumplido con tus obligaciones tributarias. En este caso el pago de intereses corre a cargo de los contribuyentes y serán mayores en el caso de que la Agencia Tributaria sea la que se percata del error y sea la que notifique.

En caso de no haber presentado la declaración, el recargo será de un 5% si realizas la acción antes del requerimiento de la Administración. Este se incrementará a un 10% si han pasado tres meses del final de la campaña y un 15% si han transcurrido entre 6 y 12 meses. En total habrá un recargo del 20% si ha pasado más de un año y no se han cumplido los deberes con Hacienda.

En caso de presentar la declaración de la renta con cualquier tipo de error el recargo de Hacienda puede ser de 150 euros. Así que si eres autónomo y no te has puestos al día con la Agencia Tributaria, lo más recomendable es confirmar el borrador lo más rápido posible para sólo sufrir un recargo del 5%. En caso de no hacer frente a las obligaciones tributarias pertinentes irán corriendo intereses conforme pase el tiempo.