Alerta alimentaria por este conocido producto que se vende en supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que depende del Ministerio de Consumo y Sanidad, ha lanzado una alerta alimentaria debido a la presencia de alérgenos no declarados en una reconocida marca de sopa soluble que se vende en supermercados de España. Esta situación representa un potencial riesgo sanitario para aquellos consumidores que padezcan reacciones alérgicas o intolerancias alimentarias relacionadas con estos ingredientes no mencionados en la etiqueta del producto.

La AESAN ha emitido una alerta específica sobre la presencia no declarada de mostaza en la sopa jardinera de la marca Auchan. Este alérgeno no ha sido incluido en el etiquetado nutricional del producto. Como medida de precaución, se aconseja a las personas con alergia a la mostaza que eviten consumir esta sopa en particular. Sin embargo, se aclara que el consumo de este producto no representa riesgos para aquellos que no tienen alergia a la mostaza.

El producto afectado por la presencia no declarada de mostaza es el envase que contiene dos sobres de 80 gramos cada uno. Tiene el número de lote ‘0810D3’ y una fecha de consumo preferente de abril de 2025. La alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la mostaza: presencia de mostaza no declarada en sopa jardinera.

Inconvenientes de la sopa de sobre

Es cierto que muchas sopas envasadas pueden contener cantidades elevadas de sal, y esto puede ser perjudicial, especialmente para personas que padecen hipertensión arterial. El exceso de sal en la dieta está asociado con diversos problemas de salud, como la osteoporosis o el asma.

A esto hay que sumar que las sopas de sobre contienen niveles elevados de conservantes, así como potenciadores de sabor como el glutamato monosódico (MSG). Algunas personas han informado de reacciones adversas al consumir MSG, como dolores de cabeza y dolores musculares. Estas reacciones se conocen comúnmente como el «síndrome del restaurante chino» o «síndrome del glutamato monosódico».

Algunas sopas instantáneas también pueden contener harina de maíz refinada, que tiene un alto índice glucémico. Esto quiere decir que puede subir rápidamente los niveles de azúcar en sangre tras su consumo. Además, especialmente cuando se consume en exceso, puede contribuir al aumento de peso corporal por su elevado contenido calórico y al desarrollo de enfermedades cardíacas y problemas hepáticos.