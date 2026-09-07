Alemania ya lo ha puesto en marcha y muchos se preguntan qué ocurriría si España copiara este modelo: 10 euros al mes desde los 6 a los 18 años

Europa afronta un problema en los próximos años ante la llegada de millones de baby boomers a la edad de jubilación y al sistema de pensiones de los países de la UE. Por ello, en Alemania han tomado varias decisiones para anticiparse y una de ellas es la llamada «pensión de inicio temprano», que es una ayuda mensual a los niños para que construyan un fondo privado hasta los 18 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo modelo alemán para la jubilación que podría ser imitado por España.

Esto no es solo cosa de España, pero nuestro país sí que podría ver acrecentado el problema por la tendencia a convivir con altas tasas de paro. En los próximos años se espera una llegada de millones de personas a la edad de jubilación que se suma a la cada vez más elevada esperanza de vida y, unido a la tasa de natalidad a la baja, supone un gran reto para el sistema de pensiones de futuro. A día de hoy, la gran duda es si la maltrecha hucha de las pensiones será capaz de abastecer a un país con un número similar de jubilados y cotizantes en la Seguridad Social.

Por ello, en los últimos años se vienen tomando medidas como retrasar la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011, bonificar a las personas que demoren su llegada a la jubilación o penalizar a los que quieran retirarse antes. De primera, los que en 2027 no cumplan con 38 años y seis meses de cotización en la Seguridad Social tendrán que esperar a los 67 años para acceder a la jubilación si quieren recibir el 100% de la pensión. Hasta aquí llegará el límite de la norma introducida en su día por el Gobierno del imputado Zapatero, pero todo hace indicar que esta edad se volverá a retrasar.

El modelo de Alemania para la jubilación que podría imitar España

Y más viendo lo que ha hecho Dinamarca, retrasándola hasta los 70 años, o Alemania, que quiere alargar la edad de jubilación conforme se demore la esperanza de vida. La norma, que puede ser aprobada a finales de este 2026, dice que por cada año que suba la esperanza de vida, se sumarán ocho meses a la etapa laboral y cuatro meses se añadirán al periodo de jubilación. Es decir, los nacidos en el 2000 podrían llegar a jubilarse a los 69 años.

En Alemania también han aprobado otra ley con el objetivo de poder beneficiar a las generaciones más jóvenes y que puedan disponer de un colchón para cuando lleguen a la edad de jubilación. La apuesta del Gobierno alemán es la llamada «pensión de inicio temprano», que consiste en una ayuda de 10 euros al mes que recibirán los niños de seis años hasta los 18 años y que irá directo a un fondo de pensiones privado al que podrán acceder en el futuro.

«Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo», dijo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, después de aprobar esta ayuda que se podrá complementar con aportaciones periódicas que hagan los padres para que puedan disponer sus hijos en el futuro.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank. Por regla general, el capital subvencionado no podrá retirarse antes de cumplir los 65 años y se podrán realizar aportaciones adicionales de hasta 6.840 euros al año. El Ministerio de Finanzas calculó que, solo con las aportaciones del Estado, la cuenta alcanzaría aproximadamente 2.200 euros al llegar a los 18 años.