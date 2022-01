Seguro que como a todos, te gustan las galletas y por suerte, las tienes de todo tipo en los supermercados. Algunas de ellas destacan por su receta tradicional, mientras que otras son grandes «clásicos» que no faltan en ninguna casa. Sin embargo, no todas las galletas que encontramos en los supermercados son aconsejables. De hecho la OCU ha analizado algunas de las galletas de supermercado de modo que ahora sabemos cuál es mejor que no tengas en tu despensa.

Aleja estas galletas de tu despensa porque no son muy saludables según la OCU

Según un reciente análisis que ha elaborado la Organización de Consumidores y Usuarios, existen en el mercado galletas que dejan bastante que desear en lo que respecta a sus niveles nutricionales. Un estudio que ha sido bastante exhaustivo si tenemos en cuenta que han analizado 305 variedades de galletas que se venden en los principales supermercados.

Para su análisis, la OCU ha utilizado la escala Nutriscore que es el sistema a partir del cual los alimentos se puntúan en función de su calidad nutricional y con letras que van de la A a la E. De este modo, la A es la mejor mientras que la E es la puntuación para los productos de peor calidad nutricional.

El resultado ha sido que de todas las galletas analizadas solo 15 alcanzan la valoración de A o B, mientras que el resto se dividen entre la D y la E, destacando tres en concreto que por lo visto son las menos saludables de todas. Son estas:

Neo, Galletas de cacao de la marca Sondey

Si te gustan las galletas dulces puede que conozcas estas galletas de cacao que se venden en los supermercados Lidl, pero para la OCU son de las que peores valores nutricionales tienen ya que por solo 100 gramos aportan casi 500 calorías pero no solo eso, sino que además, tienen 48 gramos de azúcar por paquete y 19 gramos de grasas de las cuáles casi 6 son saturadas.

Galletas Grandino con pepitas de chocolate

De la misma marca Sondey y también a la venta en Lidl, tenemos también estas galletas Grandino con pepitas de chocolate, que a pesar de presentarse como si fueran las tradicionales «cookies» americanas, lo cierto es que son también una «bomba» para nuestra salud. Unas galletas que aportan más 500 calorías por 100 gramos, casi 40 gramos de azúcar y más de 14 de grasas saturadas.

Tartaletas de chocolate y caramelo Bonne Maman

Si puedes, evita tener también tener en tu despensa estas tartaletas de la marca Bonne Maman (a la venta en tiendas como Amazon), ya que aportan más de 490 calorías por 100 gramos y en su caso el índice de azúcares añadidos es bastante elevado: 41 gramos.