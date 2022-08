Air Europa no dará ningún asiento en su consejo a IAG tras la compra del 20% del capital

Air Europa no tiene intención de conceder ningún asiento en su consejo de administración a IAG (Iberia-British Airways) tras la conversión del préstamo de 100 millones concedido en marzo en el 20% del capital de la aerolínea del grupo Globalia. Así lo asegura Juan José Hidalgo, presidente y máximo accionista del holding, en declaraciones a OKDIARIO.

«IAG no van a tener ningún consejero porque Bruselas dejó muy claro que no podía estar en la gestión de Air Europa porque quiere que seamos competidores, no un monopolio en España. Las autoridades de la competencia denegaron la adquisición por esa razón», explica Hidalgo.

El préstamo convertible de 100 millones a Globalia fue anunciado el 17 de marzo de 2022 después de que se rompieran las negociaciones de fusión entre Iberia y Air Europa ante la negativa de Bruselas a aprobar la operación tal como se había planteado por problemas de competencia, tal como adelantó entonces OKDIARIO. Con este plan B, IAG pretendía adelantarse a Air France, que había entablado conversaciones con Globalia.

Ahora, con esta adquisición del 20% mediante la conversión del citado préstamo en capital, el empresario salmantino entiende que el criterio de Bruselas también se aplica a una eventual entrada de IAG en el órgano de gobierno de Air Europa. Por tanto, no va a permitir que el grupo hispanobritánico se siente en el consejo, pese a que teóricamente tendría derecho al poseer una quinta parte de las acciones de la compañía.

IAG siempre ha perseguido una fusión

Esta negativa por parte de Globalia choca con los planes de IAG, que siempre han sido fusionar Iberia con Air Europa para fortalecer el hub de Madrid-Barajas y que pueda competir con otros grandes aeropuertos europeos en igualdad de condiciones.

Este objetivo final es el que justifica, a su juicio, la conversión de esos 100 millones del préstamo de marzo en capital y la valoración teórica de 500 millones que implica para el 100% del capital de Air Europa. Una valoración que sólo tiene sentido, en su opinión, en un escenario de fusión que permita unas importantes sinergias entre las dos aerolíneas. Gracias a ellas, además, se podría hacer frente a la elevada deuda de la compañía de Globalia (en torno a 1.000 millones al cierre de 2021).

Sin embargo, desde la ruptura de las conversaciones de fusión por la oposición de Bruselas, Hidalgo siempre ha defendido una Air Europa independiente y se ha negado a «malvenderla». Algunos medios llegaron a publicar que estaba dispuesto a deshacerse de la aerolínea por un euro con tal de que IAG se hiciera cargo de su deuda.

«Globalia sigue siendo mayoritaria con el 80% del accionariado de Air Europa y es la que gobierna la compañía», asegura a OKDIARIO.

El pasado mes de julio, en unas jornadas de OKTURISMO organizadas por este periódico, Hidalgo insistió en que «las empresas que presido siguen vivas y saldrán adelante, no se van a malvender”, en lo que se interpretó como un mensaje a IAG, que estaba estudiando si convertía el préstamo en capital, como al final se confirmó este martes.