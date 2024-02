Las principales asociaciones de agricultores de España, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), se han reunido este miércoles con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. El encuentro ha finalizado sin ningún acuerdo entre las partes, aunque los representantes agrarios han declarado que «ha habido un avance». Por tanto, los delegados volverán a verse con el dirigente este jueves y la próxima semana para continuar poniendo encima de la mesa sus reivindicaciones.

Pedro Barato, líder de Asaja, ha asegurado a la salida del encuentro que, por ahora, las protestas agrarias van a continuar: «Si no hay soluciones, habrá movilización». Para el delegado sindical, Planas no ha aclarado cómo va a llevar a cabo las medidas que promete para mejorar la situación de los agricultores: «No concreta nada».

Exigencias de los agricultores a Planas

El representante ha arremetido contra los políticos españoles que han votado a favor en el Parlamento Europeo de una nueva normativa sobre la protección de la naturaleza. Para Barato, esta disposición ataca a los trabajadores del campo. Además, el agricultor ha mencionado que existen riesgos emergentes que pueden poner en jaque al sector, como la carne artificial: «Europa se hace prohibiendo la carne sintética».

UPA, por su parte, ha pedido al ministro que se establezca un gabinete en el que estén presentes las organizaciones agrícolas. Con ello, la asociación busca que exista un diálogo constante entre los dirigentes y los trabajadores del campo y que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Por tanto, las asociaciones continuarán con las movilizaciones a la espera de que las próximas reuniones vengan acompañadas de medidas concretas que mejoren los problemas del campo. Las tres organizaciones, Asaja, UPA y Coag; son las únicas que el Gobierno reconoce y se niega a reunirse con otras como Unión de Uniones o las plataformas independientes.

Estas últimas, han asegurado en reiteradas ocasiones que no piensan cesar en sus protestas aunque los principales sindicatos de agricultores consigan llegar a un acuerdo con Planas.

Resultados de la reunión

«Se han producido avances importantes en la reunión, pero queda un trecho por concluir. Hemos decidido acelerar los trabajos a nivel técnico esta semana para reunirnos la que viene para poder cerrar estas negociaciones y discusiones en temas clave para el futuro de la agricultura y el mundo rural», ha asegurado Planas en rueda de prensa al término de la reunión.

El titular de Agricultura ha avanzado que en esta reunión, la tercera en lo que va de mes de febrero, se han presentado «más de 30 iniciativas» en lo que ha calificado un «auténtico plan de choque», de las que la mayoría tienen impacto económico, lo que supone un «impulso cierto» para todo el sector primario.

Respecto a si se mantendrán las manifestaciones en el campo, Planas confía en el «espíritu de la reunión». «Nos hemos dado una pausa para reflexionar las organizaciones agrarias a nivel interno y el Gobierno para cerrar esta negociación», ha recalcado.

el secretario general de Coag, Miguel Padilla, que ha reconocido los «avances» en la negociación, pero ha advertido de que «faltan muchas concreciones». «Tengo la esperanza de que las reuniones técnicas que se celebrarán esta semana y la reunión de la semana próxima, podamos llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando tengamos esas concreciones», ha señalado.

Mientras que el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha destacado que «hay voluntad» por las partes de encontrar una situación, ya que en la reunión de hoy se han abordado «temas que interesan» como el de la simplificación de la PAC, que considera «importantísimo», para que los agricultores puedan ir organizando el trabajo.

Esta es la tercera reunión que han mantenido las organizaciones agrarias y el Gobierno en este mes en busca de encontrar soluciones a agricultores y ganaderos, y después de las manifestaciones y concentraciones que han colapsado gran parte del territorio nacional para exigir soluciones para el campo.