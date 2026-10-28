Aena crece a doble dígito por el mayor tráfico aéreo: gana 1.774 millones hasta septiembre

Buenas noticias para Aena. La empresa gestora de los aeropuertos españoles obtuvo un beneficio neto de 1.774,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, frente a los 1.579,4 millones del mismo periodo del año pasado (un 12,4% más), mientras el resultado bruto de explotación (EBITDA) se situó en los 3.077,9 millones (con un margen del 58,3%), cifra que supone un crecimiento del 6,8% respecto a 2025 (2.882,7 millones).

Estos resultados se explican por la buena evolución del tráfico de pasajeros en las instalaciones del gestor aeroportuario, que ha mantenido el tipo pese al encarecimiento de los billetes derivado de la crisis energética. El tráfico del Grupo Aena (España, Londres-Luton, Leeds Bradford y los aeropuertos de Aena Brasil) creció hasta los 309,9 millones (un 4,1% más que en los nueve primeros meses de 2025), y en los aeropuertos de Aena en España, el incremento ha sido del 4,1% (hasta los 257,2 millones de pasajeros).

Con todo, los ingresos totales consolidados de los nueve primeros meses de 2026 aumentaron hasta los 5.283,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4% con respecto al periodo de enero a septiembre del año anterior.

Los ingresos aeronáuticos, a su vez, fueron de 2.781,3 millones de euros, un 8,8% más que en 2025, mientras que los ingresos comerciales alcanzaron los 1.574,1 millones de euros, con un aumento del 7,4% con respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a la inversión, entre enero y septiembre de 2026 ascendió a 1.133,5 millones de euros, dentro de un paquete de reformas centrado principalmente en la mejora de las infraestructuras aeroportuarias (790 millones de euros) y que incluye la adquisición del 51% de la sociedad holding Augusta (Leeds Bradford y Newcastle) por importe de 343,5 millones de euros.

Por su parte, el OPEX del Grupo Aena, que incluye los gastos de aprovisionamientos, de personal y otros gastos de explotación, asciende en los nueve primeros meses de 2026 a 2.187,4 millones de euros, frente a los 1.929,4 millones correspondientes al mismo periodo de 2025.

Con todo, la deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 5.845 millones de euros, frente a los 5.509 millones de euros de 2025, siendo la ratio de deuda financiera neta a EBITDA del grupo consolidado de 1,47 veces.

Hay que recordar que estos buenos datos llegan cuando la empresa española se encuentra a las puertas de una inversión milmillonaria por la entrada en vigor del DORA III a partir del uno de enero de 2027. El documento contempla una inversión de 9.991 millones de euros de inversión regulada, es decir, aquella que está directamente vinculada a la actividad aeronáutica, y a esto se suman 2.897 millones de inversión no regulada, vinculada a actividades comerciales. Ambas cantidades suman 12.888 millones de euros que Aena va a invertir en el quinquenio 2027-2031.