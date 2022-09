El riesgo que corres si tienes tus ahorros en el banco, según la OCU

Los ahorros en el banco son un básico de todas las familias y más en estos tiempos que corren, ante ellos, la OCU lanza una serie advertencia. Durante estos años en los que hemos aprendido que todo es posible, contar con unos ahorros en el banco es indispensable. La inestabilidad se convierte en estabilidad sabiendo que ya dinero para imprevisto o hay un objetivo en mente. Ahorrar para un coche, una casa o una reforma, es la base de la advertencia de la OCU que lanza un claro mensaje.

La OCU lanza una seria advertencia

La inflación en la eurozona es del 9,1%, para intentar frenar un avance demasiado rápido de esta variable se han subido los tipos de interés hasta el 1,25%. Una estrategia que puede tener consecuencias inesperadas. El precio de todos los prestamos aumenta y lo hace en contra de aquellos que en su día pidieron dinero, el efecto domino hace que se acabe pagando más a final de mes.

Los prestamos se pagan a un precio más caro, pero, por el contrario, los ahorros tienen un pequeño respiro. El dinero depositado en depósitos aumenta su rentabilidad. Después de años en los que los ahorros pasaban desapercibidos en todos los bancos, ahora empiezan a dar sus frutos, algo que dará más de un respiro a los ahorradores.

Podrás sacar algo de partido a esos euros que guardas para el futuro algo que no les vendrá mal a muchas familias previsoras. Son tiempos en los que el ahorro empieza a valorarse. La OCU advierte, si tienes un dinero ahorrado que no quieres tocar en un tiempo, buscar un buen deposito es la solución.

No necesitas que tus ahorros corran ningún riesgo para sacarles algo de partido, solo encontrar el banco que mejor los trate. La OCU puntualiza, la rentabilidad de los depósitos es limitada, por lo que sí son una buena opción a corto plazo. Una alternativa viable y limitada por el tiempo que no se puede dejar escapar.

Si has estado ahorrando o quieres potenciar ese dinero que has logrado con tu esfuerzo, no lo dudes, ha llegado la hora de conseguir más. Depósitos a 5 o 10 años tienen premio en estos tiempos de inflación al alza. Con lo cual, es el momento de empezar a buscar el mejor producto bancario en el que invertir esas cantidades, pensando en una futura casa o en unos estudios de los niños.