Adiós a la tripa hinchada: sólo necesitas la infusión con sabor a fresa que arrasa en Mercadona

La hinchazón abdominal es uno de esos problemas que todos hemos experimentado alguna vez, ya sea tras una comida copiosa o también, debido a que sufrimos retención de líquidos o simplemente por estrés. No importa lo cuidadosos que seamos con nuestra alimentación, la tripa hinchada puede aparecer en el momento menos esperado, arruinando esa sensación de bienestar que tanto buscamos. Afortunadamente, Mercadona ha lanzado una solución deliciosa y refrescante que puede ayudarte a combatir este molesto problema: una infusión fría con sabor a fresa y hierbabuena que está causando furor entre sus clientes. Con su sabor fresco y afrutado, se ha convertido en el aliado perfecto para decirle adiós a la tripa hinchada de una vez por todas.

Esta infusión, disponible bajo la marca Hacendado, no sólo destaca por sus beneficios digestivos, sino también por su sabor único y refrescante, ideal para las cálidas tardes de verano. El toque dulce de la fresa se combina a la perfección con el frescor de la hierbabuena, creando una bebida deliciosa que no solo calma la sed, sino que también ayuda a sentirnos más ligeros. Además, es sumamente fácil de preparar: simplemente necesitas verter agua fría sobre la bolsita de té, esperar unos minutos y disfrutar. Y lo mejor de todo es que solo tiene 3 calorías por cada 100 ml, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes cuidan su figura pero no quieren renunciar al placer de un buen sabor. Ya sea entonces que estés buscando una alternativa saludable a las bebidas azucaradas o quieras encontrar una forma efectiva de aliviar la hinchazón, esta infusión de Mercadona es justo lo que necesitas. Con su mezcla de hibisco, manzana, escaramujo, hojas de frambuesa y un toque de fresa y hierbabuena, ofrece una explosión de sabores y propiedades beneficiosas que te harán sentir bien desde el primer sorbo. Con un precio asequible de sólo 1,45 € por una caja de 20 bolsitas, se ha convertido en un imprescindible en las despensas de muchas personas preocupadas por su bienestar.

¿Por qué elegir la infusión de fresa y hierbabuena de Mercadona?

Mercadona es bien conocida por ofrecer productos de calidad a precios accesibles, y su gama de infusiones no es la excepción. Esta infusión en particular destaca por su combinación de ingredientes que no solo aportan un sabor delicioso, sino también múltiples beneficios para la salud. Entre ellos, encontramos el hibisco, conocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para ayudar a la digestión; la manzana, que aporta un toque suave y dulce; y el escaramujo, rico en vitamina C, que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. La hierbabuena, por su parte, es famosa por sus propiedades digestivas y calmantes, ayudando a reducir la hinchazón y facilitando la digestión. Y finalmente, el toque de fresa aporta ese sabor veraniego que tanto gusta a todos.

Una infusión perfecta para el verano

Una de las cosas que hace hace especial a esta infusión es que está diseñada para ser consumida fría, lo que la convierte en la bebida perfecta para combatir el calor que estamos sufriendo ahora en verano. A diferencia de otras infusiones que requieren agua caliente, esta se prepara en agua fría, lo que la hace ideal para esos días en los que solo queremos algo refrescante y ligero. El proceso de preparación es sencillo y rápido: sólo necesitas colocar la bolsita en un vaso con agua fría, esperar entre 8 y 10 minutos y estará lista para disfrutar. El resultado es una bebida fresca, con un delicado equilibrio entre el dulzor de la fresa y el frescor de la hierbabuena, que además de hidratar, te ayudará a sentirte mejor.

Propiedades y beneficios de sus ingredientes

Esta infusión no sólo es deliciosa, también está cargada de ingredientes que aportan beneficios a nuestra salud. El hibisco es un diurético natural, lo que significa que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo, reduciendo la hinchazón y promoviendo una digestión saludable. Además, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a calmar el tracto digestivo. La manzana, rica en fibra, contribuye a regular el tránsito intestinal, mientras que el escaramujo, gracias a su contenido en vitamina C, actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño oxidativo. La hierbabuena, uno de los ingredientes clave, es bien conocida por sus propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a aliviar los gases y la distensión abdominal, haciendo que te sientas más ligero después de las comidas. Y la fresa, aunque presente en pequeñas cantidades, añade un toque de sabor sin aumentar significativamente las calorías de la bebida.

Una opción baja en calorías y accesible

Uno de los aspectos más atractivos de esta infusión es que es extremadamente baja en calorías, con solo 3 calorías por cada 100 gramos. Esto la convierte en una excelente opción para quienes están controlando su peso o simplemente buscan una bebida saludable para complementar su dieta. Además, su bajo coste de 1,45 € por una caja de 20 bolsitas la hace accesible para todos los bolsillos. Si estás buscando una forma deliciosa y económica de mejorar tu bienestar, esta infusión es una opción que no puedes dejar pasar.

Cómo incorporar la infusión que se agota en Mercadona

Incorporar esta infusión en tu rutina diaria es muy fácil. Puedes disfrutarla a cualquier hora del día, ya que no contiene cafeína, lo que significa que no afectará tu descanso si la consumes por la noche. Además, puedes llevarla contigo al trabajo o a tus actividades diarias, ya que su preparación es rápida y sencilla. Para un extra de frescor, puedes añadirle hielo y algunas rodajas de fresa o menta fresca, creando una bebida aún más atractiva y sabrosa. También puedes prepararla en grandes cantidades y tenerla lista en la nevera para cuando necesites una bebida rápida y refrescante.