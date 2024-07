Adiós a las persianas: por 9 euros Lidl tiene el invento que lo cambia todo

En España, las persianas son un elemento omnipresente en la mayoría de las viviendas. Ya sea en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos, es raro encontrar una casa sin estas características láminas que protegen del sol y de las miradas curiosas. Las persianas no sólo ofrecen privacidad, sino que también ayudan a mantener una temperatura agradable dentro del hogar, especialmente durante los calurosos veranos españoles. Sin embargo, a pesar de su popularidad y funcionalidad, no son pocas las personas que buscan alternativas más modernas y estéticas para sus ventanas.

En los últimos años, ha habido una tendencia creciente hacia la modernización y el minimalismo en la decoración del hogar. Las tradicionales persianas, aunque efectivas, pueden parecer obsoletas o poco estéticas para aquellos que buscan un estilo más contemporáneo. La búsqueda de soluciones innovadoras y prácticas ha llevado a muchos a considerar opciones diferentes que no solo cumplan con la funcionalidad de las persianas, sino que también aporten un toque de elegancia y modernidad a los espacios. Es en este contexto donde Lidl ha lanzado un producto que promete revolucionar el mercado de la protección solar para ventanas. Este supermercado es de sobras conocido por su amplia gama de productos a precios competitivos, y en esta ocasión ha presentado una solución innovadora para quienes desean actualizar sus ventanas sin gastar una fortuna: un estor plisado del que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

El invento de Lidl para decir adiós a las persianas

Por sólo 9,99 euros, Lidl ofrece un estor plisado de 80 x 130 cm, ideal para quienes buscan una alternativa moderna a las tradicionales persianas. Este producto no sólo es accesible económicamente, sino que también combina funcionalidad y estilo, lo que lo convierte en una opción atractiva para cualquier hogar que ya se está agotando en muchas de las tiendas de este popular supermercado.

Al margen de su funcionalidad para evitar el sol y las miradas indiscretas, el estor plisado de Lidl es también una opción excelente para quienes desean decorar sus ventanas de manera moderna y funcional.

Diseñado por la reconocida marca Livarno, el estor plisado de Lidl cuenta con un sistema de fijación sencillo, ideal para marcos de entre 4 y 24 mm de grosor. Además, su diseño de plisado tensado permite fijarlo incluso en ventanas inclinadas, lo que lo hace muy versátil y adaptable a diferentes tipos de ventanas. Una de sus grandes ventajas es que su anchura es recortable a medida, pudiendo ajustar hasta 7,5 cm a la izquierda y a la derecha, para que se adapte perfectamente al tamaño de tus ventanas.

El estor está disponible en dos colores: blanco y gris, ambos con un estampado moderno de efecto arrugado que añade un toque sofisticado a cualquier habitación. Está fabricado con dos rieles de aluminio de alta calidad, equipados con tapas protectoras y tiradores, lo que garantiza su durabilidad y facilidad de uso.

Seguridad y materiales

Lidl ha pensado en todo, incluyendo la seguridad de los más pequeños. Este estor es seguro para niños, cumpliendo con la norma EN 13120, lo que brinda tranquilidad a las familias que desean proteger a sus hijos de posibles accidentes domésticos. Este estándar europeo garantiza que el producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de seguridad, por lo que puedes estar seguro de que estás adquiriendo un producto fiable y seguro.

En cuanto a los materiales, el estor está confeccionado con tejido 100% poliéster, lo que le confiere una gran resistencia y fácil mantenimiento. El poliéster es conocido por su durabilidad y capacidad para resistir el desgaste diario, asegurando que el estor mantenga su apariencia y funcionalidad con el tiempo. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de lavado: no lavar a máquina, no usar blanqueadores, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco. Estas recomendaciones ayudarán a mantener el estor en perfecto estado y a prolongar su vida útil, asegurando que siga siendo una adición atractiva y funcional a tu hogar.

Montaje del estor plisado de Lidl

El estor plisado de Lidl incluye todo el material necesario para su montaje, lo que hace que el proceso sea sencillo y accesible para todos. Además, Lidl proporciona vídeos con instrucciones detalladas para instalarlo y recortarlo a medida, facilitando su instalación incluso para aquellos que no son expertos en bricolaje. Estos recursos visuales son una excelente guía paso a paso que te permitirá realizar la instalación de manera eficiente y sin contratiempos. Con un peso de aproximadamente 350 gramos, es ligero y fácil de manipular, lo que facilita aún más su instalación y ajuste. La ligereza del estor no compromete su robustez, ya que está diseñado para ser duradero y resistente. Este equilibrio entre ligereza y durabilidad hace que el estor plisado sea una opción práctica y conveniente para cualquier hogar. Además, una vez instalado, el mantenimiento es mínimo, permitiéndote disfrutar de un hogar más elegante y moderno con el mínimo esfuerzo.

Ahora ya lo sabes, por sólo 9,99 euros, este estor plisado de 80 x 130 cm de Lidl es una opción imbatible para renovar las ventanas de tu hogar, ofreciendo una combinación perfecta de diseño, funcionalidad y precio. Si estás buscando una manera de modernizar tu hogar sin realizar una gran inversión, este producto es la solución ideal. Despídete de las antiguas persianas y dale la bienvenida a un hogar más moderno y elegante con los estores plisados de Lidl.