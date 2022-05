Las mosquiteras son algo esencial y muy común en todas las casas cuando llega el verano. Sin embargo, muchas veces no encontramos aquella que nos permita una sencilla instalación o no tienen la distancia adecuada (aunque algunas se pueden comprar o cortar a medida). Si no das con la mosquitera para tu salón o para tu dormitorio, no te preocupes ya que en Ikea tiene una versión barata de la tradicional mosquitera con la que vas a poder decir adiós a moscas y mosquitos este verano que además tiene un diseño que estamos seguros que te va a encantar.

La «mosquitera» más bonita está en Ikea

Aunque en Ikea tienes mosquiteras de varios diseños, incluso una con forma de cenador para la terraza, es una de sus cortinas más básicas la que está arrasando ahora en ventas dado que muchos de sus clientes la están comprando esta temporada para instalarla en su salón o en el dormitorio y con ello, evitar que entren las moscas y también, los mosquitos.

En concreto se trata de la cortinas de red modelo Lill que se venden en dos unidades y que siendo de color blanco, resultan una muy buena solución para asegurarnos la privacidad (dado que podemos evitar que nos vean desde fuera) así como para que el sol no nos moleste. Pero no sólo eso, sino que también tienen el grosor perfecto para que las moscas o mosquitos no las puedan atravesar, de modo que son también una especie de mosquitera al estilo tradicional cuyo precio es además de lo más económico: 5 euros.

Por un sólo billete de 5 euros, puedes tener prácticamente un 2×1 para tu hogar. Las cortinas de red Lill tienen unas medidas de 300 cm de longitud y una anchura de 280 cm. En el caso de que sean demasiado largas, Ikea tiene un servicio para que las podamos cortar a la longitud deseada sin necesidad de tener que hacer un dobladillo.

La cortina es de estilo visillo y está elaborada en poliéster, de modo que podemos combinarla con otras cortinas y con ello, que el salón o el dormitorio se vea mucho más elegante. Se instalan fácilmente ya que tienen una serie de ojales para que las pasemos por una barra y en el caso de que se manchen o queramos cambiarlas por unas cortinas más tupidas cuando llegue el invierno, las podremos descolgar y lavar sin ningún problema en la lavadora a una temperatura de 40°C como máximo.