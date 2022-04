Limpiar y ordenar la casa implica tener que esforzarte y más cuando se trata de determinadas tareas que nos pueden llegar a dejar realmente agotados. Por suerte en tiendas como Ikea tienes siempre soluciones que nos facilitan muchísimo la vida y en este sentido y para limpiar tu hogar, tienen un producto que bate récord de ventas ya que te permitirá decir adiós al esfuerzo de limpiar los cristales.

El producto de Ikea para limpiar cristales

Tener ganas de limpiar la casa es algo que , y debido al ritmo de vida que llevamos, a veces cuesta pero por suerte hoy en día tenemos por ejemplo los robots de limpieza que facilitan mucho la tarea de barrer o aspirar el suelo y que son toda una ayuda. Otras tareas en cambio requieren todavía de nuestro esfuerzo aunque en Ikea podemos encontrar la solución para estas.

Es el caso de limpiar las ventanas y cristales de casa. Muchas veces supone un esfuerzo que además parece eterno en el caso de que nos demos cuenta que tras limpiarlos todavía quedan manchas o mucho peor, rayas del paño que hemos pasado. ¿Qué solución pone para ello Ikea? Pues el producto que más venden en sus tiendas actualmente y que seguro vas a querer tener.

Os estamos hablando de la escobilla Lillnaggen de Ikea que es actualmente el producto top en ventas de esta tienda si tenemos en cuenta además que su precio es de tan sólo 2 euros. Un producto que no deja de ser una escobilla limpiacristales como otras muchas que venden el mercado, pero que sorprende a todo aquel que la usa ya que no cuesta nada pasarla y además no deja ni rastro y tampoco marcas.

Con esta escobilla la limpieza de vidrios y cristales (e incluso los azulejos del baño cuando están llenos de humedad) se puede hacer de forma sencilla y rápida. Una escobilla de cómodo manejo gracias a su mango de plástico reciclado y que también puedes utilizar para dejar como nueva la mampara de la ducha.

La escobilla está elaborada con caucho sintético de modo que atrapa toda la humedad sin dejar ni rastro. Eso sí, cada vez que la pases por los cristales estos deberán estar bien humedecidos primero y además será necesario quie la seques bien. Una vez hayas limpiado todo, será bueno que pases un paño limpio para acabar de limpiar y por fin tener las ventanas y cualquier cristal de casa simplemente resplandeciente.