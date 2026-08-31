La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 2.414 millones de euros en junio de este año, cifra un 54,7% inferior a los 5.331 millones del mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

La evolución de la balanza por cuenta corriente en el sexto mes del año se explica, sobre todo, por el empeoramiento de las rentas primaria y secundaria, así como de los bienes y servicios.

En concreto, la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 3.281 millones de euros en junio, frente a los 6.175 millones un año antes, un 46,8% menos. Dentro de ésta, turismo y viajes contribuyeron con un superávit de 5.900 millones, por debajo de los 6.000 millones de euros de junio de 2025.

Golpe al turismo, bienes y rentas

Por su parte, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de 868 millones de euros, superior al saldo negativo de 844 millones anotado en el mismo mes del ejercicio precedente.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, disminuyó ligeramente, desde los 1.637 millones de euros de junio de 2025 a 1.577 millones de euros en el mismo mes de este año.

Así, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró un superávit de 3.991 millones de euros en el sexto mes del año, por debajo de los casi 7.000 millones del mismo mes de 2025.

En términos acumulados de 12 meses, en junio de 2026, la capacidad de financiación de la economía española se situó en 57.600 millones de euros, el 3,3% del PIB.

Este saldo fue inferior tanto al de junio de 2025 como a la media del periodo reciente de máximos comprendido entre enero 2024-mayo 2026 (4,1% en ambos casos). No obstante, fue superior, en seis décimas a la media del periodo prepandemia 2014-2019.