Adidas versiona las New Balance de moda y además, las deja súper rebajadas

El calzado deportivo es el tipo de calzado más vendido en todo el mundo, utilizado prácticamente a diario tanto por adultos como por niños, sin duda resulta muy cómodo para muchas rutinas diarias y no únicamente para hacer deporte, además de que pueden ser muy importantes a nivel de estilo para combinar diferentes looks. Hoy te mostramos unas zapatillas de Adidas que versionan a las New Balance de moda y que se están vendiendo como churros gracias a su estilazo y a que te las puedes llevar con un descuento muy interesante… ¡corre que vuelan!.

Adidas es una de las firmas deportivas más vendidas del mundo, todo un éxito que año tras año va a la caza de Nike, líder imbatible en un sector muy competitivo. Pocas personas saben que la firma alemana la creó el hermano del creador de Puma, otra firma deportiva de éxito, dos hermanos que tenían una fábrica de calzado deportivo que vendieron tras enfadarse para crear una nueva cada uno por su cuenta, y a la vista de los resultados no les fue nada mal.

Las zapatillas Adidas Retropy, con descuento

Se trata de las Zapatillas Retropy E5, unas deportivas que versionan a las más vendidas de New Balance y que te proporcionarán un estilazo único además de total comodidad y un sinfín de prestaciones y detalles que te encantarán y que veremos a continuación. Gracias a un más que interesante descuento de 18 euros te las puedes llevar por un precio final de 102€ y están disponibles en las tallas de la 35.5 a la 44.

Estas fantásticas zapatillas Adidas Retropy son estéticamente muy atractivas, con una combinación de tres colores en diferentes partes (Cloud White / Linen Green / Off White). Con un marcado estilo retro, toman como punto de partida las Adidas Racing 1 para darle vida a un diseño que proporciona un equilibrio perfecto entre modernidad y nostalgia, siempre con el máximo confort a cada paso que vayas a dar.

Entre otros de sus detalles más interesantes puedes encontrar que cuentan con tecnología BOOST para darle un impulso extra a cada zancada, horma clásica, cierre de cordones, forro textiles, parte superior de ante y nylon, suela de goma y mediasuela BOOST. Por supuesto, en su diseño no faltan las tres míticas bandas de Adidas en el lateral, en color blanco para contrastar con el resto de la zapatilla y que destaquen.

Si buscas un calzado cómodo, versátil y con estilo, no cabe duda de que comprarte estas zapatillas Adidas Retropy será todo un acierto.