Las Adidas que no se quitan las pijas madrileñas tienen un descuentazo en Decathlon

La temporada de otoño es una temporada en la que apetece comenzar a ver botines y botas que ponernos para la nueva temporada de frío. Sin embargo, no podemos olvidarnos del calzado deportivo y en especial de las zapatillas de marcas como Adidas que de alguna manera se han convertido en imprescindibles en los últimos meses gracias a modelos que todo el mundo quiere. Por este motivo si tú también deseas llevar las Adidas que no se quitan las pijas madrileñas están de enhorabuena porque tienen ahora un descuentazo en Decathlon de modo que no las puedes dejar escapar.

Decathlon tiene las Adidas más deseadas

Adidas es como ya sabemos una de las firmas imprescindibles cuando lo que deseas es poder llevar un calzado deportivo que sea de calidad, pero junto a los modelos que te sirven para entrenar o para practicar deportes específicos, tienen también esos modelos que apetece llevar en todo tipo de ocasiones. Modelos como las Adidas Adicross Retro Spikeless que se han viralizado gracias a que las llevan muchas influencers y tú también las vas a poder llevar ya que están en Decathlon y además rebajadas.

Un modelo de zapatilla Adidas que es realmente sorprendente si tenemos en cuenta que no es un calzado diseñado para ir por la ciudad ya que son zapatillas para jugar al golf, pero su diseño es tan bonito y original que todo el mundo apuesta por ellas para sus looks de día.

Imagina estas Adicross Spikeless combinadas con uno de los pantalones cargo que tanto se llevan ahora o también con un pantalón de traje. Incluso con un vestido midi o una falda del mismo estilo pueden quedarte bien. Su color blanco, y sus pequeños detalles en dorado, la convierten en un modelo de calzado deportivo elegante y original a la vez.

Con su diseño retro diseño inspirado en los modelos clásicos de tenis de Adidas, este es el calzado que necesitas este otoño. La amortiguación de la entresuela te permite llevarlas todo el día puestas sin que se te hagan pesadas (piensa que han sido diseñadas para recorrer hasta 18 hoyos de un campo de golg), mientras que la suela Traxion (que aunque pudiera parecerlo no lleva clavos) ofrece una combinación ganadora de rendimiento y versatilidad.

No lo dudes porque son las zapatillas más «trendy» de cuantas puedes encontrar para estos meses de otoño. Su precio es siempre bastante elevado pero gracias al descuento en Decathlon se te queda en 100 euros, de modo que sal a por ellas antes de que se agoten.