Acciona se asociará con un operador europeo para competir con Renfe a partir de 2021

Sede de Acciona. (Foto: Web de Acciona)

Acciona ultima asociarse con un operador ferroviario europeo para entrar en 2021 en el negocio del transporte de viajeros en tren AVE en competencia con Renfe, según informó el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales."Estamos en conversaciones con tres posibles operadores europeos", reveló el presidente, que confía en decantarse por uno de ellos "en breve", en todo caso "antes del verano". Acciona prevé mantener "al menos" el 50% del capital de su nuevo negocio ferroviario, frente al 70% que actualmente controla, una vez incorpore al socio. Posteriormente, junto con este operador, diseñará su plan de negocio para esta actividad con la que prevé explotar servicios de transporte de viajeros en tren por los principales corredores de Alta Velocidad a partir de 2021, toda vez que este mercado se abre a la competencia en toda la UE en diciembre de 2020. Acciona estima que la entrada en este negocio requerirá una inversión en trenes de alrededor de unos 500 millones, a ejecutar paulatinamente y a partir de esa fecha. El presidente del grupo detalló que, no obstante, este importe dependerá del grado de disponibilidad de trenes en alquiler que exista entonces en el mercado y del modelo de negocio que pacte con su socio. Acciona se posicionó recientemente ante la próxima apertura del mercado de transporte de viajeros en tren al tomar el control de Ilsa, sociedad promovida por la familia propietaria de Air Nostrum que ya cuenta con autorización para operar un servicio internacional, liberalizado desde 2010, aunque finalmente no ha comenzado a dar servicio. El director del negocio de servicios ferroviario de Acciona, Fernando García Alonso, aseguró en una reciente comparecencia pública que el grupo va "a por todo" en este sector. "Nuestra intención es abarcarlo todo", aseguró entonces, aunque reconoció que el AVE Madrid-Barcelona es la línea que "más atractivo y potencial" presenta para entrar a competir con Renfe, dado que, además de ser la ruta que más tránsito de viajeros registra del país, aún tiene mucha cuota de mercado el avión y el coche particular". La entrada de Acciona en el transporte en tren encaja con su estrategia de negocio sostenible y, además, refuerza la actividad del grupo relacionada con el ferrocarril más allá de la construcción de líneas. Cuando en 2005 se liberalizó el transporte de carga, la compañía lanzó una filial ferroviaria de tráfico de mercancías y, en los últimos años, ha sido uno de los principales suministradores de electricidad a la red AVE.

